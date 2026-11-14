बच्चों के टिफिन में दें बाजार जैसा 'वेज काठी रोल', लौटकर खाली आएगा पूरा लंचबॉक्स, नोट करें आसान रेसिपी

1 सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और एक चम्मच तेल मिलाएं और गुनगुने पानी से इसे नरम और चिकना गूंथ लें।

2 इस आटे को ढंककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें।

3 अब एक पैन में दो चम्मच तेल गरम करें और इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें।

4 अब इसमें लंबे कटे हुए प्याज डालें और हल्का पारदर्शी होने तक भूनें।

5 इसके बाद शिमला मिर्च और गाजर डालकर तेज आंच पर दो मिनट तक पकाएं ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे।

6 अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं और इसके बाद पनीर के टुकड़े और गरम मसाला डालकर मिलाएं।

7 लास्ट में चाट मसाला और थोड़ा-सा टोमैटो सॉस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। काठी रोल की स्टफिंग तैयार है।

8 अब गूंथे हुए आटे से सामान्य आकार की लोइयां बनाएं और एक लोई को बेलकर पतला पराठा बना लें।

9 तवे को गरम करें और पराठे को दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें। इसी तरह सभी पराठे तैयार कर लें।

10 अब एक प्लेट या फॉइल पेपर पर तैयार पराठा रखें और उसके बीच में लंबी लाइन की तरह तैयार पनीर और सब्जियों की स्टफिंग रखें।

11 इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा प्याज डालें और चटपटा स्वाद देने के लिए नींबू का रस डालें।