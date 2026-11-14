सिर्फ ढोकला-थेपला नहीं, गुजरातियों का फेवरेट नाश्ता है ‘पापड़ी नो लोट’, झटपट बना लें चावल के आटे की ये रेसिपी

ऐसे में अगर आप सुबह के समय कुछ अलग ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो क्यों न पापड़ी नो लोट घर पर बना लिया जाए। आइए जानते हैं गुजराती खीचू की खास रेसिपी:

2 चम्मच बारीक कटा ताजा हरा धनिया

सर्व करने के लिए अचार मसाला

गुजराती खीचू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी कड़ाही गैस पर रखें और उसमें 2-3 कप पानी डालें।

इस पानी में 1 बारीक कटी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच नमक मिक्स करें।

सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे कम से कम 2-3 मिनट तक उबलने देना है।

अब इस पानी में 1 कप चावल का आटा डालकर लगातार चम्मच से चलाते रहें।

ऐसा तब तक करें, जब तक चावल सारा पानी न सोख ले। इस दौरान पानी में चावल की गांठ न बनने दें।

जब नरम मिश्रण तैयार हो जाए, चावल को 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है।

इसके लिए चावलों को ढक्कन से धक दें और धीरे-धीरे पकने दें।

इस दौरान बीच-बीच में चलाते रहें जिससे चावल कड़ाही में नीचे चिपके नहीं।

खीचू जब पक जाता है तो वो एकदम मुलायम और चिकना दिखने लगता है।

इसके बाद गैस बंद कर दें और इस तरह तैयार है गुजरात का स्पेशल खीचू।