न तेल, न घी, न कोई छौंक! बेहद सादगी से तैयार होती है बस्तर की ये अनोखी सब्जी, पनीर-कोरमा भी लगेंगे फीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर सजग है। 'जीरो ऑयल कुकिंग' यानी बिना तेल का खाना पकाना बड़े शहरों में एक महंगा ट्रेंड बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह कोई नया चलन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जीवनशैली है?

जी हां, बस्तर के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में एक ऐसी लजीज डिश बनाई जाती है जिसमें तेल की एक बूंद तक नहीं डलती। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं और फायदे इतने कि बड़े-बड़े डाइट प्लान भी फीके पड़ जाएं। इस पारंपरिक और सेहतमंद डिश का नाम है- 'आमट'।

क्या है 'आमट' और क्यों है यह इतनी खास? आमट मूल रूप से बस्तर की एक पारंपरिक सब्जी है, जो अपने खट्टे-तीखे स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। यह डिश पूरी तरह से इमली के पानी और स्थानीय सब्जियों के मेल से तैयार होती है। इसे बनाने में भूनने के बजाय उबालने की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तेल या घी का बिल्कुल भी उपयोग न होने के कारण यह डिश दिल की सेहत और पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

सब्जियों को सहेजने की अनोखी कला बस्तर के लोग प्रकृति के बेहद करीब हैं और उन्होंने मौसम के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल करना बखूबी सीखा है। बारिश या ऑफ-सीजन में जब ताजी सब्जियां उपलब्ध नहीं होतीं, तब के लिए वे एक खास देसी तकनीक अपनाते हैं।

ग्रामीण लोग बैंगन और बांस के कोमल कल्ले को पहले उबालते हैं और फिर तेज धूप में सुखाकर रख लेते हैं। सूखने के बाद इन सब्जियों को महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब इसी सूखी बास्ता और सूखे बैंगन को मिलाकर आमट बनाई जाती है, तो इसका सोंधापन और स्वाद अपने चरम पर होता है।

कैसे तैयार होती है बस्तर की यह सिग्नेचर डिश? आमट को बनाना बेहद आसान है और यह कम समय में तैयार हो जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से सूखी बास्ता, सूखे बैंगन, भीगे हुए देसी चने, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ चावल और इमली का घोल चाहिए होता है।

इसे बनाने के लिए ग्रामीण महिलाएं सबसे पहले सूखी सब्जियों को करीब आधे घंटे तक पानी में भिगोकर नरम कर लेती हैं। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबाला जाता है और उसमें ये भीगी हुई सब्जियां, टमाटर और बस्तर के चने डालकर धीमी आंच पर पकाए जाते हैं। तीखेपन और शानदार खुशबू के लिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाया जाता है।