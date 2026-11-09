रोजाना की सब्जी में लगाना है चटपटेपन का तड़का, तो ट्राई करें मसालों से भरपूर सोया रोस्ट की यह आसान रेसिपी

मसाला तैयार करने के लिए सामग्री

1 छोटा चम्मच धनिया की बीज

2 बड़े चम्मच बारीक कटा धनिया

सबसे पहले 2 कप सोया चंक्स को उबले हुए पानी में 1 छोटा चम्मच नमक के साथ डालें।

जब सोयाबीन नरम हो जाएं तो उसका निकालकर और उसे अच्छे से निचोड़कर अलग बर्तन में रखें।

मसाला तैयार करने के लिए एक पैन को गैस पर रखें और उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा , 1 छोटा चम्मच धनिया की बीज, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच सौंफ डालें।

इसके साथ ही 1 इंच दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 2-3 इलायची, 3-4 लौंग और 5-6 सूखी लाल मिर्च डालकर अच्छे से भून लें।

जब मसालों में खशबू आने लगे तो इसे अलग बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें।

इसके बाद इन सभी मसालों को एक साथ मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेना है।

फिर उसी पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करें। इसके बाद लहसुन, अदरक और प्याज डालकर भून लें।

अगले स्टेप में बारीक कटा टमाटर भी डालें और इसे भी थोड़ी देर पकने देना है।

इसी दौरान तैयार किए गए मसाले के साथ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर थोड़ी देर पकने देना है।

कम से कम 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाने के बाद इसमें शिमला मिर्च और सोयाबीन भी डालें।

अगर ग्रेवी गाढ़ी करनी है तो उसमें अपनी जरूरत अनुसार पानी भी मिलाएं।

इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए ढककर मध्यम आंच पर रख दें।