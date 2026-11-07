कभी खाए हैं छोले-भटूरे टैको? देसी और मैक्सिकन फ्लेवर का मजेदार कॉम्बिनेशन, नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छोले-भटूरे पंजाब से शुरू हुआ वो स्वादिष्ट व्यंजन है, जो आज हर गली-नुक्कड़ पर ठेलों पर बिक रहा है। फूले हुए फर्मेन्ट मैदे से बने भटूरे और मसालेदार छोले, यही पहचान है इस फेमस स्ट्रीट फूड की, पर क्या कभी आपने छोले-भटूरे टैको ट्राई किए हैं? अगर नहीं, तो चलिए आपको आज छोले-भटूरे को अलग अंदाज में बनाने की रेसिपी बताते हैं।

छोले-भटूरे टैको रेसिपी छोले भटूरे को जब टैको स्टाइल में खाया जाता है, तो यह इंडियन-मैक्सिकन स्टाइल एक फ्यूजन डिश बन जाती है, जिसका स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे बार-बार खाने का मन करेगा। आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी: