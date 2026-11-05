न चीनी, न गुड़! इस दीवाली घर पर झटपट बनाएं ‘खजूर पाक’, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा इस मिठाई की रेसिपी

1 सबसे पहले खजूर के बीज निकला लें और एक मिक्सी जार में डालें और बिना पानी डाले उसको पीसकर प्यूरी बना लें।

2 अब एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें और इसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डालकर मध्यम आंच 2-3 मिनट के लिए भून लें।

3 इसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकालकर रख लें।

4 अब उसी कड़ाही में कद्दू के बीज और खसखस को धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए भून लें। इसके बाद इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स के साथ एक प्लेट में रख लें।

5 अब उसी पैन में बचा हुआ घी डालें और गर्म होने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और खसखस डालकर भून लें। इसे 3-4 मिनट तक भूनें और एक प्लेट में निकालकर रख लें।

6 अब उस पैन में खजूर की प्यूरी डालें और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें।

7 जब खजूर अच्छी तरह भुन जाए, तब इसमें भूने हुए ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, कद्दूकस किया नारियल, खसखस और कद्दू के बीज मिला दें।

8 इसे अच्छी तरह चलाते हुए दो मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें।

9 अब एक थाली को थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें और इस मिश्रण को एक थाली में निकालकर एक जैसा फैला लें।