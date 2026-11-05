न चीनी, न गुड़! इस दीवाली घर पर झटपट बनाएं ‘खजूर पाक’, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा इस मिठाई की रेसिपी
बिना चीनी या गुड़ के घर पर खजूर पाक बना सकते हैं। खजूर पाक काफी स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। हालांकि, इस दौरान बाजार में जितनी भी मिठाइयां मिलती हैं, उन सभी में काफी मात्रा में चीनी होती है। इसलिए इन मिठाइयों को ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में अगर आप घर पर ही कोई स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं, तो खजूर पाक एक अच्छा ऑप्शन है।
इस मिठाई में न तो चीनी का इस्तेमाल होता है और न ही गुड़ का। खजूर में मौजूद नेचुरल मिठास ही इस मिठाई को शानदार स्वाद देती है। आइए जानें दीवाली के लिए खजूर पाक बनाने की रेसिपी।