कभी खाए हैं बर्फ वाले बोन-बोन गोलगप्पे? एक बाइट में मुंह में फूटेगा पटाखा, एकदम लाजवाब है ये फ्यूजन रेसिपी

बोन बोन गोलगप्पे की खास बात यह है कि इसके पानी को बनाने के लिए पहले बर्फ की तरह जमाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा

बोन बोन गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले बनाना है। इसके लिए मिक्सी जार में 200 ग्राम धनिया, 2-3 हरी मिर्च और 80 ग्राम मिंट डालें।

इसके बाद 1 इंच अदरक, 1 छोटा चम्मच इमली और जरूरत अनुसार पानी डालकर इन्हें एकदम बारीक पीस लेना है।

इस पानी को छानकर अलग बर्तन में कर लें और फिर सिलिकॉन मोल्ड में डालकर जमने के लिए रख दें।

3-4 घंटे बाद इसे जमने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ गोलगप्पे बनाने की तैयारी करें।

एक बर्तन में 1/2 कप मैदा लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच जीरा या अजवाइन डालें।

इसके बाद जरूरत अनुसार पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंध लें।

इसे एकदम पतला बेलकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें।

इन्हें आप बेक कर लें या फिर कड़ाही में तेल डालकर पापड़ी तल लें।

अब जमे हुए आइस क्यूब्स को पिघले हुए कोको बटर में डुबोएं और फिर कम से कम 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है।

इससे अंदर का पानी पिघल जाएगा और बाहर की कोको बटर की परत जम जाएगी।

इसके बाद ब्लूबेरी हंग कर्ड की रेसिपी बनानी है। इसके लिए बेरीज, चीनी और नींबू के रस को जैम जैसा गाढ़ा हो जाने तक पकाएं।