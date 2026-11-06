काजू कतली का स्वाद भी इसके आगे फीका, इस दीवाली घर पर बनाएं प्रोटीन रिच 'मूंगफली कतली', नोट करें रेसिपी

मूंगफली की कतली न सिर्फ एक किफायती विकल्प है, बल्कि सेहत के लिहाज से यह प्रोटीन रिच होने के चलते हेल्दी भी है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं:

1 छोटा चम्मच घी या तेल

मूंगफली कतली बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मूंगफली को कड़ाही में डालकर धीमी आंच पर भूनना है।

इसे तब तक भूनते रहना है, जब तक मूंगफली का छिलका अलग न होने लगे।

फिर एक बड़ी सी प्लेट में डालकर एक तरफ ठंडा होने के रख दें।

जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो हाथों में लेकर रगड़ें और उसका छिलका उतार लें।

इस स्टेप में भुनी हुई मूंगफली को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेकर पहले पल्स और ब्लेन्ड करें। फिर इसके बाद पेस्ट बना लें।

अब मूंगफली के पाउडर को छलनी से छानकर यह सुनिश्चित करें कि उसमें कोई गांठ न रह जाए।

एक बड़े कटोरे में मूंगफली पाउडर के साथ 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर अच्छे से मिलाएं।

एक बड़ी कड़ाही में 1 कप नेचुरल शुगर-फ्री स्वीटनर और 1/2 कप पानी पानी डालें। इसे धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लेना है।

ध्यान रखें कि तैयार की गई चाशनी एक तार वाली होनी चाहिए।

इसी में पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर मिलाना है, जब तक उसका चिकना पेस्ट न बन जाए।

मिश्रण में 1 छोटा चम्मच घी भी मिला लेना है, जब पेस्ट पैन छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा न पक जाए, वरना कतली सख्त बनेगी।

एक बड़ी ट्रे में बटर पेपर पर घी लगाकर चिकना करें और मिश्रण को इसमें डालें।

इसके बाद स्पैटुला की मदद से मिश्रण को एकदम गाढ़ा हो जाने तक मोड़ें। फिर बटर पेपर की मदद से मिश्रण को एकसार कर लेना है।

जब लगे कि मिश्रण बंधने लगा है तो इसका सॉफ्ट आटा गूंध लें।

अगले स्टेप में मूंगफली के आटे को बटर पेपर के बीच रखकर रोलिंग पिन का इस्तेमाल करके रोल करना है।

रोल थोड़ा मोटा ही रखना है, अब इन्हें डायमंड आकार देकर काट लें।