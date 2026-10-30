इस दिवाली मेहमानों को परोसें कुछ खास! मिठाइयों के साथ बनाएं ये चटपटी 'समोसा चाट', हर कोई पूछेगा रेसिपी

1 सबसे पहले मैदा में नमक, अजवाइन और घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

2 थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें और 20 मिनट ढककर रखें।

3 अब कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसमें मटर, मसले हुए आलू, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और नमक मिलाकर 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण ठंडा होने दें।

4 आटे की लोई बेलकर दो हिस्सों में काटें और कोन का आकार दें। इसमें आलू-मटर की स्टफिंग और किनारों को पानी से चिपकाकर बंद कर दें।

5 समोसों को मीडियम फ्से स्लो फ्लेम पर पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें।

6 लाल चटनी के लिए 6-8 सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो दें। इन्हें 4 लहसुन की कलियों, थोड़ा नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू के रस और जरूरत के अनुसार पानी के साथ पीस लें।

7 हरी चटनी के लिए आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा नमक और थोड़ा पानी मिलाकर पीस लें।

8 मीठी इमली की चटनी के लिए आधा कप इमली के गूदे में 3-4 बड़े चम्मच गुड़, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सोंठ पाउडर और नमक मिलाएं। इसे थोड़े पानी के साथ 5-7 मिनट पकाएं। ठंडा होने पर चटनी गाढ़ी और स्वादिष्ट हो जाएगी।

9 अब एक प्लेट में दो समोसे रखकर हल्का तोड़ दें। इनके ऊपर गर्म मसालेदार आलू-मटर की थोड़ी स्टफिंग और उबले छोले डालें।

10 अब फेंटा हुआ दही डालें। इसके बाद हरी चटनी, लाल चटनी और मीठी इमली की चटनी डालें।