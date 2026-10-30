सूरत की गलियों से निकली है ये चटपटी पनीर घोटाला रेसिपी, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाने का करेगा मन

2 बड़े चम्मच बारीक कटा धनिया

1 बारीक कटी हरी शिमला मिर्च

2 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटे

पनीर घोटाला बनाने के लिए कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म करें और फिर उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालकर भूनें।

इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालें।

इन्हें धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनने के बाद 1/2 इंच अदरक, 2 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटे और 1-2 बारीक कटी हरी मिर्च भी डालें।

अब मध्यम आंच पर मसालों को तेल छोड़ने तक पकाना है।

जब तक मसाले भुन रहे हैं, तब तक 200 ग्राम पनीर कद्दूकस कर लें।

इसके साथ ही 2 क्यूब्स चीज भी कद्दूकस करते हुए सब्जी में डालनी है।

इस स्टेप में 1 बारीक कटी हरी शिमला मिर्च के साथ 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च मिला लेनी है।

इसे भी कम से कम 1 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है।

मसाला तेल छोड़ने लगे तो उसमें कद्दूकस की गई पनीर मिला लें।

इसके बाद सब्जी में 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के साथ 2 बड़े चम्मच मक्खन भी मिलाना है।

सब्जी को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें और ऊपर से 2 बड़े चम्मच बारीक कटा धनिया डालें।