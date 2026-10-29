घर पर नहीं है ओवन? कुकर या कड़ाही में बेक करें बेकरी जैसी क्रिस्पी 'चॉको चिप्स कुकीज', नोट कर लें रेसिपी
अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो भी आप आसानी से घर पर टेस्टी चॉको चिप्स कुकीज बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम धीरे-धीरे आने लगा है। ऐसे मौसम में गर्मागर्म दूध के साथ चॉको चिप्स कुकीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप भी घर पर चॉको चिप्स कुकीज बनाना चाहते हैं, लेकिन ओवन नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है।
आप बिना किसी ओवन के कुकर या कड़ाही में भी परफेक्ट चॉको चिप्स कुकीज बेक कर सकते हैं। आइए जानें चॉको चिप्स कुकीज बनाने की आसान रेसिपी।