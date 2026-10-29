बंगाल के रसगुल्ले और संदेश को स्वाद में कैसे टक्कर देती है UP के बहराइच की चमचम? घर पर ऐसे कर सकते हैं तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी भारत की सबसे मशहूर और रसीली मिठाइयों का जिक्र होता है, तो बंगाल के रसगुल्ले और संदेश का नाम सबसे पहले आता है... लेकिन, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच की गलियों में भी एक ऐसी मिठाई बनती है, जो स्वाद और बनावट के मामले में इन बंगाली मिठाइयों को सीधी टक्कर देती है? जी हां, हम 'चमचम' की बात कर रहे हैं।

बंगाल का रसगुल्ला जहां अपने स्पंज के लिए जाना जाता है, वहीं बहराइच की चमचम की बाहरी परत हल्की इसके मुकाबले थोड़ी कड़क और अंदर से चाशनी से लबालब होती है। संदेश की तरह इसमें दूध की सोंधी मिठास तो होती है, लेकिन चमचम के बीच में भरा जाने वाला मावा और ड्राई-फ्रूट्स इसे एक शाही स्वाद देते हैं। आइए, जानते हैं आप यूपी की इस मशहूर मिठाई को आसानी से अपने घर की रसोई में कैसे तैयार कर सकते हैं।