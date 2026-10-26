क्यों UP के बांदा जिले का 'सोहन हलवा' है सबसे खास? हर निवाले में मिलता है परंपरा और शुद्धता का स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सिर्फ अपने ऐतिहासिक किलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां की मिठाइयां भी बेहद लाजवाब हैं।

जी हां, खासकर यहां का 'सोहन हलवा' अपनी शुद्धता और अनोखे स्वाद के लिए दूर-दूर तक जाना जाता है। इस हलवे में घुली देसी घी की महक और मेवों का जायका आपको बांदा की असली संस्कृति से रूबरू कराता है।

पारंपरिक तरीके से होती है तैयारी इस खास मिठाई को बनाने का तरीका बेहद पारंपरिक और मेहनत भरा है। इसे अंकुरित गेहूं, ढेर सारे सूखे मेवों, चीनी और असली देसी घी से तैयार किया जाता है। कारीगर इसे धीमी आंच पर कई घंटों तक बड़े धैर्य के साथ पकाते हैं, जिससे इसमें एक खूबसूरत सुनहरा रंग और लाजवाब सोंधापन आ जाता है।

मुंह में घुलने वाला कुरकुरापन यह हलवा आम मिठाइयों की तरह एकदम मुलायम नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का कुरकुरा स्वाद है। जैसे ही आप इसका एक टुकड़ा खाते हैं, काजू, बादाम और पिस्ते के क्रंच के साथ शुद्ध घी का स्वाद एक जादुई एहसास देता है। सर्दियों के दिनों में तो इसे खाने का अपना अलग ही मजा और फायदा है।

मेहमानों और त्योहारों की पहली पसंद बांदा घूमने आने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्वादिष्ट सौगात को अपने साथ घर ले जाना कभी नहीं भूलता। शादी-ब्याह हो या कोई भी त्योहार, सोहन हलवे के बिना यहां का हर जश्न अधूरा-सा लगता है। अगर आप भी पारंपरिक और शुद्ध मिठाइयों के शौकीन हैं, तो बांदा की यह मीठी विरासत आपको ताउम्र याद रहेगी।

घर पर भी कर सकते हैं तैयार अगर आपका भी मन, बांदा का मशहूर सोहन हलवा खाने का हो रहा है, तो थोड़ी-सी मेहनत और सब्र के साथ, आप इस कुरकुरी और स्वादिष्ट मिठाई को अपने घर की रसोई में भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।