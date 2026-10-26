क्यों UP के बांदा जिले का 'सोहन हलवा' है सबसे खास? हर निवाले में मिलता है परंपरा और शुद्धता का स्वाद
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का 'सोहन हलवा' अपनी शुद्धता और अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पारंपरिक विधि से देसी घी और मेवों से तैयार किया जाता है।
समय कम है?
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सिर्फ अपने ऐतिहासिक किलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां की मिठाइयां भी बेहद लाजवाब हैं।
जी हां, खासकर यहां का 'सोहन हलवा' अपनी शुद्धता और अनोखे स्वाद के लिए दूर-दूर तक जाना जाता है। इस हलवे में घुली देसी घी की महक और मेवों का जायका आपको बांदा की असली संस्कृति से रूबरू कराता है।
पारंपरिक तरीके से होती है तैयारी
इस खास मिठाई को बनाने का तरीका बेहद पारंपरिक और मेहनत भरा है। इसे अंकुरित गेहूं, ढेर सारे सूखे मेवों, चीनी और असली देसी घी से तैयार किया जाता है। कारीगर इसे धीमी आंच पर कई घंटों तक बड़े धैर्य के साथ पकाते हैं, जिससे इसमें एक खूबसूरत सुनहरा रंग और लाजवाब सोंधापन आ जाता है।
मुंह में घुलने वाला कुरकुरापन
यह हलवा आम मिठाइयों की तरह एकदम मुलायम नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का कुरकुरा स्वाद है। जैसे ही आप इसका एक टुकड़ा खाते हैं, काजू, बादाम और पिस्ते के क्रंच के साथ शुद्ध घी का स्वाद एक जादुई एहसास देता है। सर्दियों के दिनों में तो इसे खाने का अपना अलग ही मजा और फायदा है।
मेहमानों और त्योहारों की पहली पसंद
बांदा घूमने आने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्वादिष्ट सौगात को अपने साथ घर ले जाना कभी नहीं भूलता। शादी-ब्याह हो या कोई भी त्योहार, सोहन हलवे के बिना यहां का हर जश्न अधूरा-सा लगता है। अगर आप भी पारंपरिक और शुद्ध मिठाइयों के शौकीन हैं, तो बांदा की यह मीठी विरासत आपको ताउम्र याद रहेगी।
घर पर भी कर सकते हैं तैयार
अगर आपका भी मन, बांदा का मशहूर सोहन हलवा खाने का हो रहा है, तो थोड़ी-सी मेहनत और सब्र के साथ, आप इस कुरकुरी और स्वादिष्ट मिठाई को अपने घर की रसोई में भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।
जरूरी सामग्री
घर पर एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी:
- अंगूरी आटा (अंकुरित गेहूं का आटा) - 4 बड़े चम्मच
- मैदा - 4 बड़े चम्मच
- चीनी - 1 कप (स्वाद के अनुसार थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं)
- शुद्ध देसी घी - 1 कप
- पानी - 1 कप
- छोटी इलायची पाउडर - आधा चम्मच
- बारीक कटे हुए मेवे (काजू, बादाम और पिस्ता) - सजावट के लिए
स्टेप-बाय-स्टेप विधि
- सबसे पहले छोटी-छोटी स्टील की कटोरियों या मोल्ड्स को अंदर से थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें। अब इनके बेस में बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता अच्छी तरह फैला दें। हलवा जमने के बाद यही मेवे इसके ऊपर नजर आएंगे।
- एक बर्तन में अंगूरी आटा और मैदा लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा और चिकना घोल तैयार कर लें। इसे अच्छे से फेंटें ताकि इसमें कोई गांठ न रह जाए।
- एक भारी तले वाली कड़ाही गैस पर रखें। इसमें चीनी और पानी डालकर उबाल लें। जब चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाए, तो इसमें तैयार किया हुआ आटे-मैदे का घोल धीरे-धीरे डालें। इस दौरान एक हाथ से मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि वह कड़ाही में चिपके नहीं।
- जब यह मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तो इसमें एक-एक चम्मच करके देसी घी डालते जाएं और भूनते रहें। आपको इसे मध्यम से धीमी आंच पर तब तक भूनना है, जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से कड़ाही का किनारा न छोड़ने लगे और उसमें से घी अलग न होने लगे। इसका रंग भी गहरा सुनहरा हो जाएगा।
- जब मिश्रण एकदम चमकदार और कड़क होने वाली स्थिति में आ जाए, तो इसमें इलायची पाउडर मिला लें। अब गैस बंद करें और बिना देर किए, इस गरम मिश्रण को तुरंत पहले से तैयार की गई कटोरियों में डाल दें। इसे सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें।
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