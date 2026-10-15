न कभी देखी, न खाई होगी ऐसी मिठाई! फेमस है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की 'राम कटोरी', दूर-दूर से खिंचे आते हैं लोग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला अपनी एक बेहद खास और अनोखी मिठाई के लिए मशहूर है। इस पारंपरिक मिठाई का नाम है 'राम कटोरी'।

दरअसल, जो भी इस मिठाई को एक बार देखता या चखता है, वो इसका मुरीद हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस मिठाई में इतना खास जो दूर-दूर से लोग इसे खाने खींचे चले आते हैं।

क्या है 'राम कटोरी' की खासियत?

जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह मिठाई बिल्कुल एक कटोरी की तरह दिखती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ऊपर से एकदम खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। इसे बनाने में खोया, मैदा, चीनी और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिठास बहुत हल्की होती है, जो हर किसी को खूब पसंद आती है। सजावट के लिए इसके ऊपर नारियल के लच्छे और मेवे डाले जाते हैं, जो इसे देखने में और भी आकर्षक बना देते हैं।

कैसे तैयार होती है यह लाजवाब मिठाई? 'राम कटोरी' को आज भी पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से ही बनाया जाता है। सबसे पहले मैदे का एक सख्त आटा गूंथा जाता है और फिर उसे हाथों से एक छोटी कटोरी का आकार दिया जाता है। इसके बाद इन मैदे की कटोरियों को धीमी आंच पर तब तक तला जाता है, जब तक कि वे सुनहरी और खस्ता न हो जाएं। तलने के बाद इन्हें हल्की चाशनी में डुबोया जाता है और फिर इनके अंदर भुना हुआ स्वादिष्ट खोया भरा जाता है। यही भुना हुआ खोया इसके स्वाद को दोगुना कर देता है।