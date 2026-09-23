मलाई से Desi Ghee तो सब बनाते हैं, अपनाएं दादी-नानी का ये पारंपरिक तरीका, दाल में डालते ही महक उठेगा घर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर में जब शुद्ध देसी घी बनता है, तो उसकी सौंधी-सौंधी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। आजकल शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मलाई इकट्ठा करते हैं और उसे सीधे गैस पर रखकर पिघला लेते हैं। घी तो इससे भी बन जाता है, लेकिन उसमें वो दानेदार टेक्सचर और खुशबू नहीं आ पाती जो हमारी दादी-नानी के हाथ के बने घी में होती थी।

दरअसल, पुराने समय में घी निकालने की एक खास कला होती थी, जो न सिर्फ घी को खुशबूदार बनाती थी बल्कि उसे लंबे समय तक खराब भी नहीं होने देती थी। अगर आप भी वैसा ही असली दानेदार और खुशबूदार देसी घी घर पर बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस पारंपरिक तरीके को आजमाकर देख सकते हैं।

मलाई को सीधे न पकाएं, बल्कि उसे जमाएं दादी-नानी कभी भी कच्ची मलाई को सीधे गैस पर नहीं रखती थीं। जब आपकी मलाई का डब्बा भर जाए, तो उसे फ्रिज से बाहर निकालकर सामान्य तापमान पर आने दें। फिर उसमें एक या दो चम्मच दही अच्छी तरह मिला दें और रात भर के लिए ढककर छोड़ दें। इससे मलाई दही की तरह जम जाएगी। इस एक छोटे से कदम से घी में एक हल्का खट्टापन और वो असली सौंधी खुशबू पैदा होती है, जो सीधे मलाई पकाने से कभी नहीं आ सकती।

पारंपरिक तरीके से मक्खन निकालें अगले दिन इस जमी हुई मलाई को रई या फिर मिक्सी की मदद से मथ लें। ध्यान रहे कि अगर गर्मियां हैं तो मथते समय थोड़ा बर्फ का ठंडा पानी डालें और अगर सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी डालें। कुछ ही मिनटों में सारा सफेद मक्खन ऊपर तैरने लगेगा और नीचे शुद्ध छाछ बच जाएगी। इस सफेद मक्खन को ठंडे पानी से दो-तीन बार धो लें ताकि इसमें से दूध की सारी महक निकल जाए।

घी पकाने का खास सीक्रेट अब इस सफेद मक्खन को एक भारी तले वाले बर्तन में धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। जब मक्खन पिघलने लगे और उसमें से घी अलग होने लगे, तब आता है दादी-नानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। घी पकाते समय उसमें एक साफ पान का पत्ता या 4-5 तुलसी के पत्ते डाल दें। अगर ये न हो तो चुटकी भर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। ये सीक्रेट न सिर्फ आपके घी की खुशबू को दस गुना बढ़ा देगा, बल्कि इससे घी का रंग बिल्कुल सुनहरा हो जाएगा और यह सालों तक खराब नहीं होगा।

तैयार हो जाएगा दानेदार घी जब घी पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए और बचा हुआ मावा हल्के भूरे रंग का हो जाए, तो गैस बंद कर दें। इसे थोड़ा ठंडा होने पर सूती कपड़े या बारीक छलनी से कांच के जार में छान लें।