पूरे UP में मशहूर हैं बरेली की सेवइयां, फेनी से लेकर नवाबी तक; जानें हर वैरायटी की क्या है खासियत
बरेली सिर्फ अपने झुमके के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाजवाब और मीठी सेवइयों के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है।
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी यूपी के बरेली की बात होती है, तो सबसे पहले 'झुमका' या 'सुरमा' ही याद आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बरेली सिर्फ अपने झुमके के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाजवाब और मीठी सेवइयों के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है? त्योहारों का मौका हो या कुछ मीठा खाने की तलब, बरेली की सेवइयों का स्वाद लोगों को अपनी तरफ खींच ही लाता है।
बरेली की गलियों में बनने वाली सेवइयों में कारीगरों की खास मेहनत और प्यार छिपा होता है। यहां की सेवइयां सिर्फ एक तरह की नहीं होतीं, बल्कि इनकी इतनी किस्में हैं कि आप नाम सुनते ही उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं बरेली की मशहूर सेवइयों की कुछ बेहद खास किस्मों के बारे में।
- फेनी: यह मैदे और घी से बनने वाली बेहद महीन सेवईं होती है। इसे पकाने की जरूरत नहीं होती, बस गर्म दूध में डालिए और यह खाने के लिए तैयार हो जाती है।
- शीर खुरमा: त्योहारों की जान शीर खुरमा बनाने का तरीका भी बहुत खास है। इसके लिए दूध को घंटों पकाकर गाढ़ा किया जाता है। फिर उस मलाईदार दूध में घी में भुनी हुई सेवईं, खजूर और ढेर सारे मेवे डाले जाते हैं।
- नवाबी: जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका ठाठ है। इस खास किस्म को बनाने के लिए तली हुई सेवईं को मावा, मलाईदार रबड़ी और मेवों के साथ पकाया जाता है। यह मिठाई के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है।
- सूखी मीठी: यह खाने में जितनी आसान है, बनाने में उतनी ही लाजवाब। इसे दूध और घी में भूनकर तैयार किया जाता है, जिससे इसमें एक सौंधी-सौंधी महक आ जाती है।
- दूध वाली: यह हर घर की पसंदीदा और सबसे आम सेवईं है। दूध और चीनी में पकी यह साधारण सी डिश स्वाद में इतनी लोकप्रिय है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको पसंद आती है।
- लच्छा: अगर आपको कुछ हल्का और मीठा पसंद है, तो लच्छा सेवईं आपके लिए है। इसके बेहद पतले और कुरकुरे लच्छों को मीठी चाशनी के साथ परोसा जाता है।
- किमामी: यह सेवईं अपने शाही स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे असली घी में भूनकर तैयार किया जाता है और फिर इसमें चाशनी, ढेर सारे सूखे मेवे, खुशबूदार इलायची और गुलाब जल मिलाया जाता है। इसका स्वाद सीधा दिल में उतर जाता है।
बरेली की सेवइयों की यही खासियत है कि हर स्वाद और हर पसंद के लिए यहां कुछ न कुछ मौजूद है। इन सेवइयों में जो मिठास और खुशबू है, वह आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगी।