पूरे UP में मशहूर हैं बरेली की सेवइयां, फेनी से लेकर नवाबी तक; जानें हर वैरायटी की क्या है खासियत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी यूपी के बरेली की बात होती है, तो सबसे पहले 'झुमका' या 'सुरमा' ही याद आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बरेली सिर्फ अपने झुमके के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाजवाब और मीठी सेवइयों के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है? त्योहारों का मौका हो या कुछ मीठा खाने की तलब, बरेली की सेवइयों का स्वाद लोगों को अपनी तरफ खींच ही लाता है।

बरेली की गलियों में बनने वाली सेवइयों में कारीगरों की खास मेहनत और प्यार छिपा होता है। यहां की सेवइयां सिर्फ एक तरह की नहीं होतीं, बल्कि इनकी इतनी किस्में हैं कि आप नाम सुनते ही उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं बरेली की मशहूर सेवइयों की कुछ बेहद खास किस्मों के बारे में।