पेठा या पेड़ा नहीं, UP के शाहजहांपुर की ये मिठाई आज भी दिलाती है नवाबी दौर की याद; जानिए क्यों है इतनी मशहूर
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और खानपान के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहां के हर शहर की अपनी एक खास मिठाई है, जैसे मथुरा के पेड़े या आगरा का पेठा।
इसी तरह, यूपी के शाहजहांपुर की 'लौंग बर्फी' का नाम सुनते ही मिठाई प्रेमियों के मुंह में पानी आ जाता है। बता दें, यह कोई आम बर्फी नहीं है, बल्कि इसका स्वाद और इसे बनाने का तरीका इसे बाकी सभी मिठाइयों से बिल्कुल अलग और खास बनाता है।
नवाब की रसोई का वो 'सीक्रेट', जो आज भी है शाहजहांपुर की शान
साल 1647 में नवाब बहादुर खान ने शाहजहांपुर को बसाया था। यहां के नवाब बेहतरीन खाने के बेहद शौकीन थे। उनकी शाही रसोइयों को यह सख्त हिदायत थी कि मिठाइयां सिर्फ स्वादिष्ट ही न हों, बल्कि सेहत को भी फायदा पहुंचाएं।
इसी सोच के चलते रसोइयों ने इस बर्फी को ईजाद किया। उस जमाने में लौंग अपनी खुशबू के साथ-साथ औषधीय फायदों के लिए भी जानी जाती थी। मावे की मीठी रंगत में लौंग के तीखेपन का यह प्रयोग इतना कामयाब रहा कि आज भी यह मिठाई शाहजहांपुर की शान बनी हुई है।
क्या है इस लौंग बर्फी का असली सीक्रेट?
आम दुकानों पर मिलने वाली बर्फियों और इस शाही बर्फी में बहुत बड़ा अंतर है। इसे बेहद इत्मीनान से तैयार किया जाता है:
- दानेदार मावा: सबसे पहले शुद्ध दूध से बने खोये को घंटों तक धीमी आंच पर भूना जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक इसमें एक बेहतरीन दानेदार रूप न आ जाए।
- इलायची नहीं, लौंग का अर्क: इसमें स्वाद के लिए इलायची की जगह लौंग के अर्क और पाउडर का इस्तेमाल होता है। यही अर्क इसे एक खास तीखापन और ताजगी देता है।
- बचाने में आसान: मिठाइयां अक्सर पेट को भारी कर देती हैं, लेकिन लौंग की मौजूदगी इस बर्फी को बहुत सुपाच्य बना देती है।
घर की रसोई में कैसे बनाएं शाहजहांपुर की लौंग बर्फी?
आप चाहें तो इस नवाबी स्वाद का लुत्फ अपने घर बैठे भी उठा सकते हैं। इसके लिए बस कुछ आसान सी चीजें चाहिए:
जरूरी सामग्री:
- ताजा मावा - 500 ग्राम
- चीनी - 200 से 250 ग्राम (अपने स्वाद के मुताबिक)
- पिसी हुई लौंग - 10 से 15
- साबुत लौंग - 10 से 12 (सजाने के काम आएंगी)
- देसी घी - 2 चम्मच
बनाने की विधि:
- एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करें और मावे को सुनहरा होने तक आराम से भूनें।
- जैसे ही मावे से बढ़िया महक आने लगे, उसमें चीनी मिला दें। अब इसे धीमी आंच पर धीरे-धीरे चलाते रहें।
- मिश्रण गाढ़ा होने पर इसमें पिसी हुई लौंग मिला दें। इसे डालते ही पूरी रसोई में एक शाही खुशबू फैल जाएगी।
- अब एक ट्रे पर हल्का-सा घी लगाकर इस तैयार मिश्रण को फैलाएं। ऊपर से साबुत लौंग लगाकर इसे सजाएं।
- ठंडा होने का इंतजार करें और फिर इसे अपने मनचाहे टुकड़ों में काट लें।
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