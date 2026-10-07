UP के आजमगढ़ में फेमस है समोसे की तरह दिखने वाली ये खस्ता-रसीली मिठाई, एक बार खाएंगे; तो नहीं भूल पाएंगे स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में मिठाइयों का अपना एक अलग ही रुतबा है। हर शहर की कोई न कोई खास मिठाई जरूर होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ या पूर्वांचल के आस-पास जाएं, तो वहां आपको दुकानों पर एक बेहद अनोखी मिठाई सजी हुई मिलेगी।

पहली नजर में यह आपको बिल्कुल किसी छोटे समोसे या चौकोर कचौड़ी जैसी लगेगी, लेकिन जब आप इसे खाएंगे, तो इसका रसभरा स्वाद आपको इसका दीवाना बना देगा। इस मशहूर और शाही मिठाई का नाम है- 'लौंगलता'। (Image Source: AI-Generated) क्या है लौंगलता और कैसे पड़ा इसका नाम? लौंगलता सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि स्वाद का एक बेहतरीन तजुर्बा है। इसका नाम 'लौंगलता' इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बीचों-बीच एक लौंग लगाई जाती है। यह लौंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि यह मिठाई के अंदर अपनी एक भीनी-भीनी खुशबू और हल्का-सा तीखापन छोड़ देती है। जब यह लौंग का स्वाद चाशनी की मिठास के साथ मिलता है, तो मुंह में एक गजब का जादू सा होता है।

अंदर से रसीली, बाहर से एकदम खस्ता इस मिठाई को बनाने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। मैदे की छोटी सी परत बेलकर उसके अंदर शुद्ध मावा, चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स की शानदार स्टफिंग भरी जाती है। फिर इसे चारों तरफ से मोड़कर एक पॉकेट जैसा आकार दिया जाता है और इसे सील करने के लिए बीच में एक लौंग गाड़ दी जाती है। इसके बाद इसे घी में एकदम कुरकुरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है और अंत में गरमागरम चाशनी में डुबो दिया जाता है।

क्यों हैं लोग इसके इतने दीवाने? लोग लौंगलता के इतने दीवाने इसलिए हैं क्योंकि इसमें आपको एक ही बाइट में कई स्वाद मिलते हैं। बाहर से यह एकदम खस्ता होती है और अंदर से चाशनी और खोये से लबालब भरी हुई। जैसे ही आप इसे खाते हैं, अंदर का मीठा रस मुंह में घुल जाता है। आजमगढ़ और आस-पास के जिलों में लोग इसे नाश्ते में जलेबी के साथ या शाम की चाय के साथ बड़े चाव से खाते हैं। होली, दीवाली या शादी-ब्याह के मौके पर तो यह वहां की सबसे खास मिठाई बन जाती है।

घर पर बनाने के लिए आसान रेसिपी अगर आजमगढ़ की मशहूर लौंगलता की बातें सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया है, तो आपको इसे खाने के लिए यूपी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस शाही और खस्ता मिठाई को बहुत ही आसानी से अपनी रसोई में बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और क्या है इसे बनाने का सही तरीका।