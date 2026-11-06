बाजार की मिठाई भूल जाएंगे! घर पर बनाएं महाराष्ट्र की फेमस 'पूरन पोली', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे

1 पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा या मैदा लें।

2 इसमें नमक और थोड़ा सा घी या तेल मिलाएं। अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें।

3 आटे को ढककर लगभग 20-30 मिनट के लिए रख दें, जिससे वह अच्छी तरह सेट हो जाए।

4 अब चना दाल को धोकर लगभग आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद कुकर में दाल डालकर 2-3 सीटी आने तक पकाएं।

5 ध्यान रखें कि दाल ज्यादा गलनी नहीं चाहिए, बस नरम होनी चाहिए। पकी हुई दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दें।

6 अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें पकी हुई दाल डालें। कुछ देर चलाने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाल दें। गुड़ धीरे-धीरे पिघलकर दाल के साथ अच्छी तरह मिल जाएगा।

7 इस मिश्रण में इलायची पाउडर और जायफल पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये थोड़ा गाढ़ा और सूखा न हो जाए। फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें।

8 अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। एक लोई को हल्का सा बेलें और उसके बीच में तैयार दाल-गुड़ का मिश्रण रखें। इसे चारों तरफ से बंद कर दें और हल्के हाथों से बेलकर रोटी जैसा आकार दें।

9 अब तवा गर्म करें और बेली हुई पूरन पोली को तवे पर रखें। दोनों तरफ से हल्का घी लगाकर सुनहरा होने तक सेकें। इसी तरह सभी पूरन पोली तैयार कर लें।