बाजार की मिठाई भूल जाएंगे! घर पर बनाएं महाराष्ट्र की फेमस 'पूरन पोली', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे
त्योहार के मौके पर महाराष्ट्र में पूरन पोली जरूर बनाई जाती है। ये मीठी डिश स्वाद में लाजवाब होती है और इसे बनाना भी आसान होता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय पारंपरिक खानपान में कई ऐसी मिठाइयां हैं जो स्वाद के साथ-साथ संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ी होती हैं। पूरन पोली ऐसी ही एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट डिश है, जिसे खासतौर पर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है।
ऐसे में अगर आप भी घर पर एक पारंपरिक मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, तो पूरन पोली आपके लिए एक बेस्ट और परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए जानते हैं इसकी बहुत ही आसान रेसिपी के बारे में।