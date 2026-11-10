मोमोज और थुकपा से आगे बढ़िए! पहली बाइट में ही दिल जीत लेगी नॉर्थ-ईस्ट की यह डिश, भाप पर होती है तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नॉनवेज के पक्के शौकीन हैं और कुछ बिल्कुल नया और हटकर चखना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ-ईस्ट के जायके की तरफ रुख करना चाहिए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर की बेहद फेमस डिश 'पाकनम' की।

इसका स्वाद जितना लाजवाब है, इसे पकाने का देसी और पारंपरिक तरीका इसे उतना ही खास बना देता है। एनगरी फिश और सूखे मशरूम के मेल से बनने वाली यह डिश आपके स्वाद का नजरिया बदल सकती है। आइए जानते हैं कि इस मणिपुरी डिश को आप अपनी रसोई में कैसे तैयार कर सकते हैं।