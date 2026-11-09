टमाटर-कॉर्न नहीं, इस सर्दी ट्राई करें कैल्शियम से भरपूर रागी सूप; शरीर को अंदर से रखेगा गर्म

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आते ही सबसे पहले जिस चीज की याद आती है, वह है रजाई और एक प्याला गरमा-गरम सूप। अक्सर हम सर्दियों की शाम को टमाटर या कॉर्न सूप पीना ही पसंद करते हैं और वही पुराने स्वाद के आदी हो जाते हैं।

लेकिन क्या आप इस बार कुछ नया, बेहद स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर ट्राई करना चाहते हैं? अगर हां, तो रागी का सूप आपके लिए इस विंटर सीजन की परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इस सूप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पीने के बाद आपको बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा। फाइबर से भरपूर होने के कारण रागी सूप आपके पाचन को दुरुस्त रखता है और वजन कम करने में भी काफी मदद करता है। यानी, बिना किसी गिल्ट के आप स्वाद और सेहत दोनों का मजा ले सकते हैं।