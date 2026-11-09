टमाटर-कॉर्न नहीं, इस सर्दी ट्राई करें कैल्शियम से भरपूर रागी सूप; शरीर को अंदर से रखेगा गर्म
सर्दियों में अक्सर हमारे जोड़ दर्द करने लगते हैं, ऐसे में रागी का सूप हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बनाने में जादुई असर करता है।
HighLights
रागी सूप कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है
यह पाचन सुधारता है और वजन घटाने में सहायक है
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आते ही सबसे पहले जिस चीज की याद आती है, वह है रजाई और एक प्याला गरमा-गरम सूप। अक्सर हम सर्दियों की शाम को टमाटर या कॉर्न सूप पीना ही पसंद करते हैं और वही पुराने स्वाद के आदी हो जाते हैं।
लेकिन क्या आप इस बार कुछ नया, बेहद स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर ट्राई करना चाहते हैं? अगर हां, तो रागी का सूप आपके लिए इस विंटर सीजन की परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इस सूप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पीने के बाद आपको बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा। फाइबर से भरपूर होने के कारण रागी सूप आपके पाचन को दुरुस्त रखता है और वजन कम करने में भी काफी मदद करता है। यानी, बिना किसी गिल्ट के आप स्वाद और सेहत दोनों का मजा ले सकते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
रागी सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- रागी का आटा: 2 से 3 बड़े चम्मच
- घी या मक्खन: 1 छोटा चम्मच
- लहसुन: 3-4 कलियां (बारीक कटी हुई)
- प्याज: 1 छोटा (बारीक कटा हुआ)
- सब्जियां: आधा कप (बारीक कटी हुई गाजर, फ्रेंच बीन्स, और शिमला मिर्च)
- काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच (तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं)
- नमक: स्वादानुसार
- पानी: 2 से 3 कप
- हरा धनिया: गार्निशिंग के लिए (बारीक कटा हुआ)
रागी सूप बनाने की विधि
- सबसे पहले एक छोटी कटोरी में रागी का आटा लें और उसमें आधा कप पानी डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे कि इसमें कोई गांठ न रहे। इस घोल को एक तरफ रख दें।
- गैस पर एक सूप पैन या कड़ाही रखें और उसमें घी या मक्खन डालें। हल्का गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और खुशबू आने तक भूनें। फिर बारीक कटा प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक पकाएं।
- प्याज भुनने के बाद पैन में अपनी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल दें। इन्हें मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें ताकि सब्जियों का कच्चापन निकल जाए लेकिन उनका क्रंची स्वाद बरकरार रहे।
- अब गैस की आंच धीमी करें और पैन में पहले से तैयार किया हुआ रागी का घोल डाल दें। इसे तुरंत चलाना शुरू करें ताकि यह तली में न चिपके। अब इसमें बाकी बचा हुआ पानी भी मिला दें।
- अब सूप में स्वादानुसार नमक और ताजी कुटी हुई काली मिर्च डालें। सूप में एक अच्छा उबाल आने दें।
- उबाल आने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें। जैसे-जैसे यह पकेगा, सूप धीरे-धीरे गाढ़ा और टेक्सचर में क्रीमी होने लगेगा।
- जब सूप अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें। आपका स्वादिष्ट और हेल्दी रागी सूप पीने के लिए बिल्कुल तैयार है।
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