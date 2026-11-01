दिखने में गोल-मटोल, खाने में लाजवाब! कर्नाटक की इस देसी डिश के दीवाने हैं लोग, कैल्शियम का भी है खजाना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय व्यंजनों की बात हो और कर्नाटक के ग्रामीण स्वाद का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दक्षिण कर्नाटक- खासकर मैसूर, तुमकुरु, मांड्या और इसके आस-पास के इलाकों में एक डिश बहुत ही चाव से खाई जाती है, जिसका नाम है 'रागी मुद्दे'।

यह कोई साधारण रेसिपी नहीं है, बल्कि यह इस राज्य के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय ग्रामीण खानपान का एक अहम हिस्सा है। पीढ़ियों से यह डिश उन किसानों और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की थाली की शान रही है, जिनके दैनिक जीवन का यह मुख्य भोजन है।

(Image Source: AI-Generated) आम आदमी की रसोई से सुपरफूड बनने का सफर रागी असल में एक पौष्टिक मोटा अनाज है। दक्षिण भारत के खेतों में इसकी पैदावार कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहां सदियों से इसे उगाया जा रहा है। पुराने समय की बात करें तो रागी का आटा हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाया करता था, इसलिए आम लोगों ने इसे अपनी रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा बना लिया। समय के साथ यह वहां की ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक भोजन की सबसे बड़ी पहचान बन गया।

अगर आपके मन में यह सवाल है कि इसे 'मुद्दे' क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब स्थानीय भाषा में छिपा है। दरअसल, कन्नड़ भाषा में 'मुद्दे' शब्द का मतलब होता है- एक नरम, गोल आकार की लोई या गोला। इसी गोल आकार की वजह से इस डिश को यह खास नाम मिला है।

स्वाद ही नहीं, हड्डियों के लिए कैल्शियम का भी खजाना रागी मुद्दे सिर्फ भूख नहीं मिटाता, बल्कि यह शरीर के लिए कैल्शियम का एक बहुत ही बेहतरीन और प्राकृतिक वनस्पति स्रोत भी है। इस व्यंजन का असली मजा तभी है, जब इसे चूल्हे से उतारकर बिल्कुल गरमा-गरम परोसा जाए।