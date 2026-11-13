सब्जी नहीं, अब टमाटर से बनाएं मुंह में पानी ला देने वाला 'केसरिया हलवा'; मेहमान भी पूछेंगे- कैसे बनाया?
टमाटर और पेठे का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जी बनाने में होता है, लेकिन इनसे एक अनोखा और स्वादिष्ट केसरिया हलवा भी बनाया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर टमाटर और पेठे का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे आप एक लाजवाब स्वीट डिश भी बना सकते हैं। अगर आप मीठे में कुछ हटकर ट्राई करना चाहते हैं, तो पारंपरिक गाजर या सूजी के हलवे की जगह इस बार टमाटर और पेठे का केसरिया हलवा बनाएं।
ये हलवा दिखने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही स्वादिष्ट भी होता है। आइए जानें इस हलवे को बनाने की एकदम आसान रेसिपी।