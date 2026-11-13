सब्जी नहीं, अब टमाटर से बनाएं मुंह में पानी ला देने वाला 'केसरिया हलवा'; मेहमान भी पूछेंगे- कैसे बनाया?

1 सबसे पहले एक नॉन-स्टिक कड़ाही लें और उसमें दो बड़े चम्मच घी डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें।

2 जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब इसमें कटे हुए काजू-बादाम डालें और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें, ताकि इनका क्रंच और स्वाद दोनों बढ़ जाए।

3 ड्राई फ्रूट्स जब भुन जाएं, तब इन्हें निकालकर एक प्लेट में रख लें और इसी घी में टमाटर का पेस्ट मिलाएं और लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक मध्यम आंच पर भुनें।

4 इसके साथ ही, इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर भी मिला दें। इससे हलवे से बहुत अच्छी खूबसूरत आती है।

5 जब तक टमाटक का पेस्ट पक रहा है, तब तक एक अलग बर्तन में पेठे को कद्दूकस कर लें।

6 जब टमाटर का पेस्ट पककर थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ मावा और पेढ़ा मिलाएं।

7 इस मिश्रण को धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनें। जब सारी सामग्रियां आपस में मिल जाए और कड़ाही घी छोड़ने लगे, तब गैस बंद कर दें।