मिट्टी का हाथी, जगमगाते दीये और गन्ने का मंडप... मन्नत पूरी होने पर छठ में क्यों भरते हैं कोसी?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस 4 दिन के पर्व के दौरान कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में शामिल है कोसी पूजा (कोसी भरना)। यह रस्म मुख्य रूप से मन्नत पूरी होने पर छठी मैया और भगवान सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने के लिए निभाई जाती है।

छठ पूजा के तीसरे दिन जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो घाट पर कोसी सजाई जाती है, जिसमें गन्ने का मंडप, मिट्टी का हाथी और जगमगाते दीये मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर छठ पूजा में कोसी भरना क्या होता है? आइए इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।