Chhath Puja 2025: रवि योग में दिया जाएगा डूबते सूर्य देव को अर्घ्य, बरसेगी सूर्य देव की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 27 अक्टूबर को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर संध्याकाल में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी मंगलवार 28 अक्टूबर को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही चार दिवसीय छठ पूजा का समापन हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर रवि योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में सूर्य देव को अर्घ्य देने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

कब होगा सूर्यास्त? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी सोमवार 27 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में संध्याकाल 05 बजकर 40 मिनट पर सूर्यास्त होगा। इस समय नई दिल्ली में डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। रवि योग ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी सोमवार 27 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से रवि योग का आरंभ होगा, जो पूर्ण रात्रि तक है। इस योग में संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही सुकर्मा योग का भी संयोग बन रहा है। रवि योग में सूर्य देव की उपासना करने से साधक पर भगवान भास्कर की कृपा बरसती है। साथ ही आरोग्यता का वरदान मिलता है।