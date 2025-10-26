Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja 2025: दिल्ली से पटना तक, यहां पढ़ें छठ पूजा के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय का समय

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    छठ महापर्व मुख्य रूप से चार दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत इस बार 25 अक्टूबर यानी नहाय खाय से होने जा रही है। वहीं इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। छठ पूजा (Chhath Puja 2025) के दौरान उगते और डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। ऐसे में चलिए जानते हैं छठ पूजा के दिन आपके शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Chhath Puja 2025 आपके शहर में क्या रहेगा सूर्योदय और सूर्यास्त का समय? (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व के आखिरी दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही 36 घंटे चलने वाले निर्जला व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ महापर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने से साधक को समृद्धि और प्रगति की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपके राज्य में छठ पूजा यानी गुरुवार, 27 अक्टूबर को सूर्योदय और सूर्यास्त (Chhath Puja Sunrise Time) का समय क्या रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम (Chhath Puja Sunrise Time)

    दिल्ली -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 30 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 40 मिनट तक

    पटना -

    सूर्योदय का समय - सुबह 5 बजकर 55 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 11 मिनट तक

    चंडीगढ़ -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 34 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 39 मिनट तक

    Chhath Puja-i

    लखनऊ -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 13 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 27 मिनट तक

    कोलकत्ता (28 अक्टूबर) -

    सूर्योदय का समय - सुबह 5 बजकर 39 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 1 मिनट तक

    रांची (28 अक्टूबर) -

    सूर्योदय का समय - सुबह 5 बजकर 52 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 13 मिनट तक

    जबलपुर -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 13 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 35 मिनट तक

    Chhath Puja I

    जयपुर -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 33 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 5 बजकर 48 मिनट तक

    अहमदाबाद -

    सूर्योदय का समय - सुबह 6 बजकर 42 मिनट से
    सूर्यास्त का समय - शाम 6 बजकर 5 मिनट तक

    यह भी पढ़ें - Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति

    यह भी पढ़ें - Chhath Puja 2025: इस बार बेहद खास होगी छठ पूजा, बन रहा ये दुर्लभ संयोग

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।