Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा (Chhath Puja 2025) का महापर्व भगवान सूर्य और छठी माता को समर्पित है, जो लोक आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, शास्त्रों के अनुसार, इसमें भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी की पत्नी हैं, इस नाते उनका संबंध महादेव से भी है। इसलिए इस मौके पर भगवान शिव की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। अगर आप छठ पूजा के दौरान अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ-साथ शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अवश्य अर्पित करें।

शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें (Chhath Puja 2025 Shivling Rituals) गंगाजल या शुद्ध जल छठ पूजा के दौरान नदी या घाट पर जाने से पहले शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल महादेव को अत्यंत प्रिय है और यह मन की शांति और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है।

बिल्व पत्र बिल्व पत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। छठ के पावन अवसर पर शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र अर्पित करने का संकल्प लें। यह उपाय जीवन के बड़े से बड़े संकटों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप जरूर करें।