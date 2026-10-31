नए घर में प्रवेश या बच्चों के मुंडन की है प्लानिंग? नोट कर लें नवंबर 2026 के ये सबसे शुभ और मंगलकारी मुहूर्त
ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 में गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। ...और पढ़ें
HighLights
नवंबर 2026 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां।
बच्चों के मुंडन संस्कार हेतु मंगलकारी मुहूर्त उपलब्ध।
स्थानीय पंचांग और ज्योतिषाचार्य से पुष्टि अवश्य करें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और इनमें कोई बाधा नहीं आती है। साथ ही देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
ज्योतिष गणना के अनुसार, नवंबर का महीना आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने में कार्तिक मास का प्रभाव रहता है। यह माह शुभ कार्यों को करने के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर आप भी अपने नए घर में प्रवेश, बच्चों के मुंडन संस्कार या किसी मांगलिक कार्य की योजना बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में हम आपको एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार नवंबर 2026 के सभी शुभ मुहूर्तों, तिथियों और समय के बारे में बता रहे हैं।
भानुप्रिया मिश्रा बताती हैं कि हिंदू धर्म में गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों को शुभ मुहूर्त में करने का विशेष महत्व माना गया है। सही मुहूर्त में किए गए कार्यों से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां
11 नवंबर 2026: इस दिन गृह प्रवेश के लिए उत्तम और शुभ मुहूर्त बन रहा है।
14 नवंबर 2026: गृह प्रवेश के लिए यह तिथि अत्यंत मंगलकारी मानी गई है।
20 नवंबर 2026: इस दिन नए घर में प्रवेश करना शुभ फलदायी रहेगा।
21 नवंबर 2026: इस तिथि पर गृह प्रवेश संस्कार संपन्न करने के विशेष योग हैं।
25 नवंबर 2026: नए घर में पूजा-पाठ और गृह प्रवेश के लिए यह दिन बहुत अनुकूल है।
26 नवंबर 2026: गृह प्रवेश के लिए नवंबर महीने की यह अंतिम शुभ तिथि उपलब्ध है।
मुंडन संस्कार के लिए शुभ तिथियां
1 नवंबर 2026: बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध है।
6 नवंबर 2026: इस तिथि पर मुंडन संस्कार करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा।
7 नवंबर 2026: मुंडन कार्य के लिए पंचांग अनुसार शुभ योग बन रहा है।
8 नवंबर 2026: इस दिन भी मुंडन संस्कार संपन्न किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण सुझाव: शुभ मुहूर्त का निर्धारण तिथि, नक्षत्र, वार और स्थानीय पंचांग के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य की अंतिम तिथि तय करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग और ज्योतिषाचार्य से पुष्टि अवश्य कर लें।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।
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