नए घर में प्रवेश या बच्चों के मुंडन की है प्लानिंग? नोट कर लें नवंबर 2026 के ये सबसे शुभ और मंगलकारी मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और इनमें कोई बाधा नहीं आती है। साथ ही देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

ज्योतिष गणना के अनुसार, नवंबर का महीना आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने में कार्तिक मास का प्रभाव रहता है। यह माह शुभ कार्यों को करने के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर आप भी अपने नए घर में प्रवेश, बच्चों के मुंडन संस्कार या किसी मांगलिक कार्य की योजना बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में हम आपको एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार नवंबर 2026 के सभी शुभ मुहूर्तों, तिथियों और समय के बारे में बता रहे हैं।

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां 11 नवंबर 2026: इस दिन गृह प्रवेश के लिए उत्तम और शुभ मुहूर्त बन रहा है।

14 नवंबर 2026: गृह प्रवेश के लिए यह तिथि अत्यंत मंगलकारी मानी गई है।

20 नवंबर 2026: इस दिन नए घर में प्रवेश करना शुभ फलदायी रहेगा।

21 नवंबर 2026: इस तिथि पर गृह प्रवेश संस्कार संपन्न करने के विशेष योग हैं।

25 नवंबर 2026: नए घर में पूजा-पाठ और गृह प्रवेश के लिए यह दिन बहुत अनुकूल है।

26 नवंबर 2026: गृह प्रवेश के लिए नवंबर महीने की यह अंतिम शुभ तिथि उपलब्ध है।

मुंडन संस्कार के लिए शुभ तिथियां 1 नवंबर 2026: बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध है।

6 नवंबर 2026: इस तिथि पर मुंडन संस्कार करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा।

7 नवंबर 2026: मुंडन कार्य के लिए पंचांग अनुसार शुभ योग बन रहा है।

8 नवंबर 2026: इस दिन भी मुंडन संस्कार संपन्न किया जा सकता है।