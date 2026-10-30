किस दिन खरीदें कार और बाइक? नवंबर में खुला है शुभ मुहूर्त का पिटारा, ज्योतिषी ने बताई 5 खास तारीखें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखा जाता है। वाहन की खरीदारी सदैव शुभ नक्षत्र, तिथि और वार में ही करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब शुभ मुहूर्त में कोई वाहन घर लाया जाता है, तो जीवन में गतिशीलता और संपन्नता बनी रहती है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार नवंबर का महीना वाहन खरीदने के लिए अत्यंत मंगलकारी और फलदायी रहने वाला है। अगर आप भी नवंबर 2026 में कार, बाइक या अन्य कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर जान लें। आइए, एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार जानते हैं कि नवंबर 2026 में वाहन खरीदने के लिए शुभ तिथियां और मुहूर्त कौन-से हैं।

भानुप्रिया मिश्रा बताती हैं कि अंक ज्योतिष और पंचांग की दृष्टि से नवंबर 2026 में कार, बाइक या किसी भी नए वाहन की खरीदारी के लिए कुछ विशेष तिथियों को अत्यंत शुभ माना गया है। नवंबर 2026 वाहन खरीदने की तिथियां और समय 1 नवंबर 2026 (रविवार): वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 51 मिनट से आरंभ है।

6 नवंबर 2026 (शुक्रवार): वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 बजे से मिनट है।

25 नवंबर 2026 (बुधवार): इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शाम 4 बजकर 50 मिनट तक उपलब्ध है।

26 नवंबर 2026 (गुरुवार): इस तिथि पर दोपहर 1 बजकर 15 मिनट से शाम 5 बजकर 47 मिनट तक वाहन खरीदने का उत्तम समय है।

29 नवंबर 2026 (रविवार): वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 55 मिनट से 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा।

विशेष सुझाव: 25 और 26 नवंबर को भी वाहन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।