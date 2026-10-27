अब गूंजेंगी शहनाइयां, सजेंगे मंडप! नवंबर में शादी के लिए ये 4 तारीखें हैं खास, शुभ नक्षत्रों का बन रहा संयोग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास के खत्म होते ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शहनाइयों की गूंज और शादियों की रौनक हर तरफ छाने लगती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

हिंदू धर्म में शुभ और मांगलिक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त को जरूर देखा जाता है। विवाह के मुहूर्त के लिए किसी पंडित जी की सलाह जरूर लें। यदि आप या आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी नवंबर 2026 में होने की तैयारी हो रही है, तो पहले सही मुहूर्त देखना जरूरी है। आइए, एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार जानते हैं कि नवंबर 2026 में विवाह के लिए कौन-सी तिथियां सबसे शुभ रहेंगी और उनमें कौन-से विशिष्ट नक्षत्रों का महासंयोग बन रहा है।