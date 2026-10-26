करवा चौथ के दिन घर में हो जाए जन्म या मृत्यु, तो कैसे करें व्रत? ज्योतिषी से जानिए इस बड़ी उलझन का जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में करवा चौथ (Karwa Chauth 2026) का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस पर्व के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। व्रत के दौरान शास्त्रों में बताए गए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत टूट सकता है।

सूतक में कैसे करें करवा चौथ व्रत? एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी पूजा आहूजा के अनुसार, यदि करवा चौथ के दिन जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाए, तो भी व्रत और पूजा-पाठ से जुड़े नियमों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस स्थिति में क्या करना चाहिए: