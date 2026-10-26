Karwa Chauth 2026: क्या एक घूंट पानी से टूट जाएगा गर्भवती महिलाओं का व्रत, ज्योतिषी ने दी खास सलाह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का (Karwa Chauth 2026) पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए एक प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत के दौरान कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन जब बात गर्भवती महिलाओं की आती है, तो व्रत के नियम बदल जाते हैं।

गर्भावस्था एक बेहद संवेदनशील दौर होता है, जहां मां और गर्भ में पल रहे शिशु, दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। ऐसे में महिलाओं के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान करवा चौथ व्रत (Karwa Chauth in Pregnancy)में वे पानी पी सकती हैं या नहीं। तो आइए, इस आर्टिकल में एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी पूजा आहूजा के अनुसार जानते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत और जल सेवन के नियमों के बारे में।

ज्योतिषी पूजा आहूजा बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान करवा चौथ का व्रत रखते समय स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय से जुड़ी मुख्य बातें: गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश जल ग्रहण करना: गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखते समय पानी पी सकती हैं।

चिकित्सकीय दृष्टिकोण: चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था की अवस्था में बिना पानी के व्रत रखना माता और होने वाले शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

आहार और पेय पदार्थ: व्रत के दौरान समय-समय पर पानी, दूध, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करते रहना चाहिए।

विशेष सावधानी: व्रत रखने से पूर्व अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। यदि किसी भी समय कमजोरी या चक्कर आने जैसी स्थिति महसूस हो, तो तुरंत अपना व्रत खोल देना चाहिए।