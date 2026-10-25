करवा चौथ पर सरगी खाने का क्या है सही समय? थाली में जरूर रखें ये चीजें, नोट करें जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में करवा चौथ (Karwa Chauth 2026) के पर्व का अधिक महत्व है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है।

सरगी में सुहाग सामग्री का महत्व सरगी की थाली में अन्न और फलों के अलावा सुहाग सामग्री को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी आदि। इन चीजों को धारण कर महिलाएं शाम को पूजा-अर्चना करती हैं और चौथ माता प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का वरदान देती हैं। करवा चौथ व्रत में सरगी की रस्म पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन में सदैव खुशहाली बने रहने की कामना को दर्शाती है।

सरगी में क्या शामिल करें? (Karwa Chauth Sargi Samagri) सरगी में विशेष चीजों को शामिल करना शुभ माना जाता है। जैसे- लाल रंग की साड़ी या चुनरी, सिंदूर, कांच की चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और बिछिया। इसके अलावा फल, दूध, सूखे मेवे और नारियल पानी को भी शामिल करना चाहिए।