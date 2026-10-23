Karwa Chauth Puja Vidhi:करवे के अंदर क्या-क्या रखना चाहिए? जानें सही सामग्री, विधि और जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को भगवान गणेश, माता पार्वती और करवा माता की पूजा भी करती हैं। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस पूजा में मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवे के अंदर कौन-कौन सी चीजें रखनी चाहिए? आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा में करवा तैयार करने की सही विधि और जरूरी नियम।

दूसरे करवे में आठ पूड़ियां रखी जाती हैं।

चावल के आटे से बनी पिन्नियां या अन्य मिठाइयां रखी जा सकती हैं।

पूजा में मिठास और शुभता के प्रतीक के रूप में खील और बताशे भी रखे जाते हैं।

गेहूं या चावल से बने चांद-सितारे भी रखे जाते हैं।

करवे के साथ रुपये या अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखी जाती है। करवे के ढक्कन पर क्या रखें? मिट्टी के करवे के ऊपर रखे जाने वाले ढक्कन को कई जगह सराई भी कहा जाता है। इसे खाली नहीं रखा जाता। इसके ऊपर गेहूं, चावल, मिठाई, खील-बताशे या अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है। साथ ही बायने के रूप में देने के लिए दक्षिणा भी रखी जा सकती है।