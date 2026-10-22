करवा चौथ की पूजा में चावल के फरे क्यों हैं जरूरी? सिर्फ भोग नहीं, जुड़ा है अखंड सौभाग्य का बड़ा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं।

वहीं इस दिन को लेकर कई अन्य परंपराएं भी बनाई गई हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक है चंद्रमा और करवा माता को चावल के फरे चढ़ाना। क्या चावल के फरे सिर्फ भोग का हिस्सा हैं या इनके पीछे अखंड सौभाग्य से जुड़ी कोई धार्मिक मान्यता भी छिपी है? आइए एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा से जानें मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों में करवा चौथ के व्रत में चावल के फरे चढ़ाने की परंपरा का महत्व क्या है?

अखंड सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक चावल को धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। फरा बनाने में चावल के आटे का उपयोग किया जाता है जिसे अखंड सौभाग्य और कुल की समृद्धि का प्रतीक माना गया है। चावल को हमेशा ऐसी सामग्री के रूप में देखा जाता है जो समृद्धि को बढ़ाती है।

किसी भी पूजा-पाठ में चावल का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। इसी वजह से जब चावल के आटे के फरे प्रसाद के रूप में चंद्रमा को चढ़ाए जाते हैं, तो यह व्रत की पूर्णता को दिखाता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद होता है।

सात्विक भोग का नियम एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, करवा चौथ के व्रत में बिना तेल-मसाले या केवल भाप में पके सात्विक भोजन का भोग लगाने का नियम सदियों से चला आ रहा है। फरा पूरी तरह भाप में पकने के कारण अत्यंत शुद्ध और सात्विक भोजन माना जाता है। जब आप इस व्यंजन को चंद्रमा को चढ़ाते हैं, तो यह घर की समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है।