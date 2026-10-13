17 दिन के लिए शुक्र अस्त होने से नवविवाहितों में कन्फ्यूजन! क्या पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना होगा अशुभ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शादी के बाद पहला करवा चौथ हर महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा करती हैं।

हालांकि, शुक्र ग्रह के अस्त होने की वजह से इस वर्ष नवविवाहित महिलाएं थोड़ी निराश हैं और उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्‍या इस दौरान पहला करवा चौथ व्रत रखना शुभ होगा? क्या इस अवधि में व्रत रखने से कोई दोष तो नहीं लग जाएगा? इन सवालों पर उज्जैन के ज्योतिषाचार्य एवं पंडित मनीष शर्मा से हमने खास बातचीत की है।

क्या शुक्र अस्त होने पर पहला करवा चौथ व्रत रखना अशुभ है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र ग्रह का संबंध वैवाहिक जीवन, प्रेम और सुख-सुविधाओं से माना जाता है। इसी वजह से शुक्र के अस्त होने पर विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को करने से बचा जाता है। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं के मन में यह भ्रम भी पैदा हो रहा है कि क्या शुक्र अस्त होने पर करवा चौथ का व्रत रखना भी वर्जित होता है।