October 2026 Vrat Tyohar List: नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ कब है? देखिए अक्टूबर में पड़ने वाले व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट
अक्टूबर 2026 का महीना धार्मिक नजरिए से बेहद खास है। इस महीने में आश्विन माह के कई प्रमुख व्रत और ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के हिसाब से अक्टूबर का महीना साल का सातवां महीना होता है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही नजरिए से बेहद खास माना गया है। अक्टूबर के महीने में आश्विन माह शुरू हो जाता है।
इसलिए व्रत, तीज-त्योहार और धार्मिक कर्मकांड के लिहाज से यह महीना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ जैसे कई बड़े व्रत और त्योहार की शुरुआत हो जाती है। आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 ((October Vrat Tyohar List 2026) में आने वाले प्रमुख तीज-त्योहार से जुड़ी सूची के बारे में।
अक्टूबर 2026 के व्रत और त्योहार (October Vrat Tyohar List 2026)
1 अक्टूबर 2026- षष्ठी श्राद्ध
1 अक्टूबर 2026- रोहिणी व्रत (जैन कैलेंडर पर आधारित)
2 अक्टूबर 2026- सप्तमी श्राद्ध और गांधी जयंती भी
3 अक्टूबर 2026- अष्टमी श्राद्ध
3 अक्टूबर 2026- महालक्ष्मी व्रत पूर्ण
3 अक्टूबर 2026- जीवित्पुत्रिका व्रत
3 अक्टूबर 2026- कालाष्टमी
3 अक्टूबर 2026- मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
4 अक्टूबर 2026- नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर 2026- दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर 2026- एकादशी श्राद्ध
6 अक्टूबर 2026- इंदिरा एकादशी
7 अक्टूबर 2026- कृष्ण कल्कि द्वादशी
7 अक्टूबर 2026- द्वादशी श्राद्ध
7 अक्टूबर 2026- मघा श्राद्ध
8 अक्टूबर 2026- त्रयोदशी श्राद्ध
8 अक्टूबर 2026- गुरु प्रदोष व्रत
8 अक्टूबर 2026- मासिक शिवरात्रि
8 अक्टूबर 2026- कलियुग दिवस
9 अक्टूबर 2026- चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर 2026- सर्वपितृ अमावस्या
10 अक्टूबर 2026- दर्श अमावस्या
10 अक्टूबर 2026- अन्वाधान
10 अक्टूबर 2026- आश्विन अमावस्या
11 अक्टूबर 2026- नवरात्रि प्रारंभ
11 अक्टूबर 2026- घटस्थापना
11 अक्टूबर 2026- इष्टि
11 अक्टूबर 2026- महाराजा अग्रसेन जयंती
12 अक्टूबर 2026- चंद्र दर्शन
14 अक्टूबर 2026- कपर्दिश चतुर्थी
15 अक्टूबर 2026- उपांग ललिता व्रत
16 अक्टूबर 2026- सरस्वती आवाहन
16 अक्टूबर 2026- विल्व निमंत्रण
16 अक्टूबर 2026- कल्पारम्भ
16 अक्टूबर 2026- अकाल बोधन
16 अक्टूबर 2026- स्कंद षष्ठी
17 अक्टूबर 2026- सरस्वती पूजा
17 अक्टूबर 2026- नवपत्रिका पूजा
17 अक्टूबर 2026- तुला संक्रांति
17 अक्टूबर 2026- आश्विन नवपद ओली प्रारंभ
18 अक्टूबर 2026- सरस्वती बलिदान
19 अक्टूबर 2026- दुर्गा अष्टमी
19 अक्टूबर 2026- संधि पूजा
19 अक्टूबर 2026- महा नवमी
19 अक्टूबर 2026- सरस्वती विसर्जन
19 अक्टूबर 2026- मासिक दुर्गाष्टमी
20 अक्टूबर 2026- आयुध पूजा
20 अक्टूबर 2026- दुर्गा बलिदान
20 अक्टूबर 2026- दुर्गा विसर्जन
20 अक्टूबर 2026- विजयदशमी
20 अक्टूबर 2026- दशहरा
20 अक्टूबर 2026- बंगाल महा नवमी
20 अक्टूबर 2026- दक्षिण सरस्वती पूजा
20 अक्टूबर 2026- बुद्ध जयंती
20 अक्टूबर 2026- अपराजिता जयंती
20 अक्टूबर 2026- दक्ष सावर्णि मन्वादि
21 अक्टूबर 2026- बंगाल विजयादशमी
21 अक्टूबर 2026- विद्यारंभ का दिन
21 अक्टूबर 2026- मध्वाचार्य जयंती
21 अक्टूबर 2026- मैसूर दसरा
21 अक्टूबर 2026- काशी भरत मिलाप
22 अक्टूबर 2026- पद्मनाभ द्वादशी
22 अक्टूबर 2026- पापांकुशा एकादशी
23 अक्टूबर 2026- शुक्र प्रदोष व्रत
25 अक्टूबर 2026- कोजागर पूजा
25 अक्टूबर 2026- शरद पूर्णिमा
25 अक्टूबर 2026- आश्विन पूर्णिमा व्रत
25 अक्टूबर 2026- अन्वाधान
26 अक्टूबर 2026- वाल्मीकि जयंती
26 अक्टूबर 2026- मीराबाई जयंती
26 अक्टूबर 2026- आश्विन नवपद ओली पूर्ण
26 अक्टूबर 2026- आश्विन पूर्णिमा
26 अक्टूबर 2026- इष्टि
27 अक्टूबर 2026- मासिक कार्तिगाई
28 अक्टूबर 2026- अट्ल तद्दी
29 अक्टूबर 2026- करवा चौथ
29 अक्टूबर 2026- रोहिणी व्रत
29 अक्टूबर 2026- वक्रतुण्ड संकष्टी
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