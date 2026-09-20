10 या 11 अक्टूबर, कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र? सही तारीख, घटस्थापना मुहूर्त और 9 दिनों का कैलेंडर

शारदीय नवरात्र का महत्व

शारदीय नवरात्र का पर्व मुख्य रूप से माता दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है और इन नौ दिनों में माता का पूजन विशेष रूप से घर में सुख समृद्धि लाता है। इस व्रत का समापन दशहरा से होता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत देता है। इस दौरान भक्त विधि-विधान से माता दुर्गा की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

अगर आप भी शारदीय नवरात्र की तिथियों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार आप व्रत का आरंभ और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं।