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हरतालिका तीज के बाद आ रहे हैं सुहागिनों के 4 बड़े व्रत: करवा चौथ से लेकर तुलसी विवाह तक, नोट करें सही तारीखें

By Ankur Agnihotri Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Tue, 15 Sep 2026 11:41 AM (IST)

हरतालिका तीज के बाद सुहागिन महिलाओं के लिए आने वाले महत्वपूर्ण व्रत और त्योहारों की जानकारी दी गई है। इसमें ...और पढ़ें

विवाहित महिलाओं के लिए हिंदू त्योहार

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार हैं, जो सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीते 14 सितंबर 2026, सोमवार को हरतालिका तीज समाप्त होने के बाद आने वाले महीनों में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आने वाले हैं, जो खासतौर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य, आपसी प्यार और पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है।

आने वाले व्रत न सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाते हैं, बल्कि संतान की खुशहाली, सेहत और घर में तरक्की लाने के लिए भी जरूरी माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन व्रत और त्योहारों के बारे में।

करवा चौथ (Karwa Chauth 2026)

हरतालिका तीज के बाद अब सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ आने वाला है, जो इसी साल 29 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा।

करवा चौथ को उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत पूरे भारत में शादीशुदा महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए निर्जला उपवास रखती है और रात में चांद का दीदार करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं।

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अहोई अष्टमी (Ahoi Ashtami 2026)

हर साल करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद सुहागिन महिलाएं पति और संतान की खुशहाली के लिए 'अहोई अष्टमी' का व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 1 नवंबर 2026 को रखा जाएगा, जिसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर होगा।

भारत के कई इलाकों में अहोई अष्टमी के मौके पर माताएं परिवार के कल्याण और अखंड सौभाग्य की रक्षा करने के उद्देश्य से भी इस व्रत को करती हैं।

तुलसी विवाह (Tulsi Vivah 2026)

हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के मौके पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की तुलसी माता से विवाह संपन्न कराई जाती है।

माना जाता है कि, जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहती है। इसके अलावा दांपत्य सुख में वृद्धि के साथ परिवार में एकता और सद्भावना बनी रहती है। इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार के दिन मनाया जाएगा।

इसके अलावा छठ महापर्व भी सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। हालांकि यह पर्व सभी सुहागिन महिलाएं नहीं मनाती हैं। शादीशुदा महिलाओं द्वारा छठ का व्रत सुहाग की सलामती, संतान की कुशलता और सफलता के लिए रखा जाता है, हालांकि इसे हर सुहागिन महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।