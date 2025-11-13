Chanakya Niti: इन लोगों का साथ बना सकता है जीवन को मौत से भी बदतर, दूरी बनाने में है भलाई

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, जिन्हें अपनाने से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी संगति से आपको जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके इन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए।

इन लोगों से रहें दूर आचार्य चाणक्य का कहना है कि, जो लोग समय आने पर आपका साथ नहीं देते हैं या फिर आपसे पल्ला झाड़ लेते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है, फिर चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार।

(AI Generated Image) बढ़ जाती हैं जीवन की मुश्किलें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इस कोई व्यक्ति हर समय आपका अपमान करता है, आपको दुख देता है या तनाव के हालात पैदा करता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। फिर चाहे वह आपके कितना ही करीब क्यों न हो। क्योंकि ऐसे लोग हमारा आत्मविश्वास तो घटाते ही हैं, साथ ही जीवन में भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं।

पड़ सकता है बुरा प्रभाव आचार्य चाणक्य ने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना भी अच्छा नहीं माना है, जो हमेशा बुरा-भला बोलता हो, या फिर आपसे ईर्ष्या व घृणा का भाव रखता हो। ऐसा व्यक्ति जीवन पर किसी बोझ से कम नहीं है। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि जिस व्यक्ति को कानून और लोक-लाज का कोई डर न हो, ऐसे व्यक्ति से भी दूरी बनाने में भलाई है। क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है।