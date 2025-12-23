बुधवार को गलती से भी न करें ये 5 काम, रूठ सकते हैं गणपति बप्पा, बिगड़ जाएगा बुध
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार का दिन हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश और बुद्धि के प्रदाता 'बुध' ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। यदि आप बुधवार का व्रत रख रहे हैं या बुध ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के आधार पर यहां 5 प्रमुख काम बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए।
बुधवार के व्रत और पूजन का महत्व
बुधवार का व्रत रखने से न केवल गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि कुंडली में 'बुध' ग्रह भी मजबूत होता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और शिक्षा का कारक माना गया है। यदि बुध कमजोर हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, व्यापार में घाटा और संवाद कौशल में कमी का सामना करना पड़ता है।
बुधवार को भूलकर भी ना करें ये 5 काम
काले रंग के कपड़ों का प्रयोग: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। बुधवार को काला रंग धारण करने से दांपत्य जीवन और कार्यों में बाधाएं आने की संभावना रहती है।
पैसों का लेन-देन (उधार): ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार के दिन किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया उधार पैसा वापस मिलने में कठिनाई होती है। साथ ही, लिया गया उधार आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है।
(Image Source: AI-Generated)
बेटी और बहन का अपमान: बुधवार के दिन घर की बेटियों, बहनों या भतीजियों का अपमान भूलकर भी न करें। उन्हें उपहार देना या प्रसन्न रखना बुध ग्रह को शुभ बनाता है। यदि इस दिन आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इससे बुध दोष लग सकता है और घर की सुख-शांति भंग हो सकती है।
कठोर शब्दों का इस्तेमाल (वाणी पर नियंत्रण): चूंकि बुध ग्रह वाणी का स्वामी है, इसलिए बुधवार को किसी को अपशब्द बोलना, झूठ बोलना या तर्क-वितर्क करना हानिकारक हो सकता है। आपकी कड़वी वाणी आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है।
पश्चिम दिशा की यात्रा: शास्त्रों में बुधवार को पश्चिम दिशा की यात्रा करना 'दिशाशूल' माना गया है। यानी इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में असफलता या दुर्घटना का भय रहता है। यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ या धनिया खाकर ही घर से निकलें।
क्या करें जिससे बरसेगी कृपा?
इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें।
'ॐ बुं बुधाय नम:' या 'ॐ गं गणपतये नम:' मंत्र का जाप करें।
गाय को हरा चारा खिलाना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
बुधवार का दिन संयम और बुद्धिमत्ता का दिन है। इन 5 निषेध कार्यों से बचकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद पा सकते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
