क्यों सफल लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? जानिए 6 चमत्कारी रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता और अच्छी सेहत पाना चाहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य हमारे प्राचीन आयुर्वेद और शास्त्रों में छिपा है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने की। ऋषि-मुनियों से लेकर आज के सफल बिजनेस लीडर्स तक, सभी ने इस समय की अद्भुत ताकत को स्वीकार किया है। 'ब्रह्म' का अर्थ है परमात्मा और 'मुहूर्त' का अर्थ है समय। इसका सीधा का अर्थ है 'परमात्मा का समय'। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है।

इस समय का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण सबसे शुद्ध और शांत होता है। कहा जाता है कि इस वक्त ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। जो व्यक्ति इस समय जागता है, वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि अपनी मानसिक क्षमता को भी कई गुना बढ़ा सकता है।

तेज दिमाग और एकाग्रता: इस समय दिमाग सबसे शांत और तरोताजा होता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान है, क्योंकि इस वक्त पढ़ा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है।

तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति: सुबह की शांति में ध्यान (Meditation) करने से मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय प्रकृति से मिलने वाली शांति दिमाग में 'खुशी के हार्मोन' पैदा करती है, जिससे दिनभर मन प्रसन्न रहता है।

शारीरिक शक्ति और सौंदर्य: आयुर्वेद के अनुसार, इस समय उठने से शरीर का 'वात' दोष संतुलित रहता है। इससे पाचन तंत्र सुधरता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक (Natural Glow) आती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity): ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह शुद्ध वायु फेफड़ों को मजबूत करती है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है।

सफलता और उत्पादकता (Success And Productivity): जो लोग इस समय उठते हैं, उन्हें दुनिया से 2-3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। इस समय आप अपने पूरे दिन की योजना बना सकते हैं, जो आपको दूसरों से मीलों आगे रखता है।

सकारात्मक विचार (Positive Thought): सुबह उठकर की गई प्रार्थना या आत्म-चिंतन सीधे अवचेतन मन (Subconscious Mind) पर असर डालता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है।

कैसे करें शुरुआत?

ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए रात को जल्दी सोना अनिवार्य है। सुबह उठते ही मोबाइल फोन से दूर रहें। इस समय थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, ध्यान लगाएं या हल्की सैर करें।

