Bhai Dooj 2026: भाई को श्राप देने से लेकर बजरी खिलाने तक, क्यों खास है गोधन कुटाई की यह परंपरा?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज (Bhai Dooj 2026) का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई का तिलक करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार व रक्षा का वचन देता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आमतौर पर हम त्योहारों पर अपनों को लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की दुआएं देते हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में एक हैरान करने वाली परंपरा निभाई जाती है।

यहां बहनें गोबर से आकृतियां बनाकर गोधन कूटती हैं और पूजा से पहले प्रतीकात्मक रूप से अपने भाई को श्राप देती हैं, ताकि उन्हें मृत्यु का भय न रहे। यह जानकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इसका क्या धार्मिक महत्व है? आइए इस लेख में आपको बताते हैं इस अनोखे रिवाज के बारे में।

भाई को देती हैं श्राप भाई दूज के अवसर पर गाय के गोबर से यमराज, यमदूत, सांप, बिच्छू और अन्य जीवों की आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें गोधन कहा जाता है। पूजा शुरू होने से पहले बहनें अपने भाई को बुरा-भला कहती हैं और उन्हें श्राप देती हैं। यह बात सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन यह इस पर्व की एक गहरी लोकपरंपरा है।

इसके बाद बहनें रुई की पांच फेरों वाली माला चढ़ाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई को श्राप देने के बाद बहनें पश्चाताप करती हैं और अपनी जीभ पर रेंगनी का कांटा चुभाती हैं। लोक मान्यता के अनुसार, भाई दूज के दिन बहनों द्वारा दिया गया यह प्रतीकात्मक श्राप भाइयों के जीवन में सुरक्षा कवच और आशीर्वाद साबित होता है।

गोधन कुटाई और शाप-मुक्ति इसके बाद बहनें मूसल की मदद से गोबर की उन आकृतियों को कूटती हैं। इस दौरान वे भाई को दिए गए श्राप को वापस लेती हैं। इस परंपरा के अंत में बहनें अपने भाई को बजरी या मिठाई खिलाती हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक कर आरती उतारी जाती है।