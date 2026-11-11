Bhai Dooj 2026: भाई की लंबी उम्र से लेकर आर्थिक तंगी से मुक्ति; भाई दूज पर नोट करें तिलक का सही समय और उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई-बहन के सच्चे और पवित्र रिश्ते का प्रतीक भाई दूज का त्योहार हर साल की तरह इस साल भी कार्ति माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी आज 11 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास पर्व के मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाने के साथ उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की मंगल कामना करती हैं।

वहीं, भाई भी बहनों की रक्षा और उन्हें हमेशा खुश रखने का वादा देते हैं। भाईदूज को देशभर में भैया दूज, भाऊ बीज, यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया जैसे कई नामों से मनाया जाता है। इस भाईदूज पर सभी भाई-बहनों को खास उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा।

भाई दूज 2026 तिलक शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2026 Tilak Shubh Muhurat) हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी, जिसका समापन आज यानी 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होना है।

ऐसे में बहनों को भाई दूज पर अपने भाइयों को तिलक लगाने के लिए शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक है। इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं। इसके बाद उनकी आरती उतारकर मुंह मीठा कर सकती हैं।

भाई दूज पर बहनें अपने भाई को तिलक लगाते समय इस एक प्रार्थना को जरूर करना चाहिए। 'गंगा पूजां यमुना को

यामी पूजूं यमराज को

सुभद्र पूजूं कृष्ण को

गंगा यमुने नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़ें।' भाई दूज 2026 उपाय (Bhai Dooj 2026 Upay) भाई दूज के दिन बहनें सुबह नहाने के बाद इष्ट देव की पूजा करें। भगवान विष्णु और गणेश जी की भी पूजा करें। इसके बाद भाई की हथेली पर सिंदूर और चावल रखें और पान के पांच पत्ते और सुपारी रखें। धातु के रूप में चांदी का सिक्का रखें और फिर भाई के माथे पर तिलक करें। भाई की दीर्घायु के लिए भगवान विष्णु से खास प्रार्थना करें और भोग में मिठाई खिलाएं।

अगर भाई के जीवन में आर्थिक तंगी की स्थिति चल रही है, तो आज भाई दूज के मौके पर बहनें 5 गोमती चक्र पर 'केसर या चंदन' से 'श्रीं हीं श्रीं' लिखें। और इस गोमती चक्र को भाई की तिजोरी में रख दें।

भाई की लंबी उम्र के लिए इस दिन बहनों को यमराज के नाम का दीपक जलाकर मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होने का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं।