धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व तीसरे पांडव अर्जुन मानसिक रूप से काफी व्याकुल हो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रणभूमि में उनके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने भाई और प्रियजन थे, जिनके खिलाफ उनको धनुष उठाना था। उनका मन काफी दुविधा में था। उस समय जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया।

उनका मानना था कि, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मारती है। आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण सलाह देते हैं कि मौत पर शोक करना सही नहीं है। व्यक्ति को अपने दुख और सुख दोनों में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रसंग में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि, आत्मा जो एक शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, काफी कष्ट भोगती है, तो उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है?

अपनों के मरने पर शोक करना सही या गलत जिस तरह कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, तो उसे सुख मिलता है, लेकिन जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, तो उसे दुख होता है। ऐसा क्यों? भगवान श्रीकृष्ण की व्याख्या के मुताबिक, यहां जीवन के अंत का नाम क्षय अवस्था है। उस अवस्था में आत्मा शरीर को छोड़ देती है।

श्रीमद् भगवद्गीता में कहा गया है कि, एक माता अपने बच्चे के पुराने गंदे कपड़े बदलती है, तब बच्चा रोने-धोने लगता है, लेकिन माता उसकी विनती नहीं सुनती। वह बच्चे की भलाई के लिए कपड़े बदल देती है। इसी तरह भगवान भी रोने को स्वीकार न करके जीव की भलाई के लिए उसका शरीर बदल देते हैं। इस तरह हर शरीर का एक निश्चित जीवनकाल होता है। जीवन के उस अंत को क्षय अवस्था कहते हैं। तब परिवर्तन का समय आ जाता है।