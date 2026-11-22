धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भगवद्गीता एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जो लोगों को जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेनाएं आमने-सामने खड़ी थीं, तो युद्ध शुरू होने से पहले वातावरण बेहद गंभीर था। इस दृश्य का वर्णन गीता के इन 2 श्लोकों में देखने को मिलता है।

पहले श्लोक में बताया गया है कि अनेक शूरवीर अपने राजा के लिए प्राण त्यागने को तत्पर हैं, जो अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। वहीं, दूसरे श्लोक में वर्णन है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपना 'पाञ्चजन्य', अर्जुन ने 'देवदत्त' और महाबली भीम ने अपने विशाल 'पौण्ड्र' नामक शंख को जोर से बजाया। आइए, इस लेख में आपको गीता के इन 2 श्लोकों और उनके हिंदी अर्थ के बारे में विस्तार से बताते हैं।