दर्द को अपनी पहचान नहीं, अपनी ताकत बनाएं, गीता के इस श्लोक से सीखें जीवन का बड़ा सबक
गीता के इस श्लोक से जानें कैसे दर्द को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाएं, भगवान कृष्ण के उपदेश से सीखें ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो कभी दुख और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी मेहनत का अच्छा फल मिलता है, तो कभी पूरी कोशिश करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है। ऐसे समय में इंसान अक्सर टूटने लगता है और अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दर्द को आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है?
के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की इसी सच्चाई को बहुत सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। इनसे घबराने के बजाय हमें धैर्य और समझदारी के साथ इनका सामना करना चाहिए।
गीता का श्लोक
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥
सरल अर्थ: इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दुख का अनुभव कराने वाली परिस्थितियां आती-जाती रहती हैं। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसलिए तुम्हें धैर्य के साथ इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। इसलिए दुख के समय निराश नहीं होना चाहिए और सुख के समय घमंड नहीं करना चाहिए।
गीता के श्लोक से क्या मिलती है सीख
- जीवन का सबसे बड़ा सच है कि समय बदलता रहता है। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह जीवन में दुख के बाद सुख भी आता है। जब कोई परेशानी आती है, तो हमें लगता है कि शायद अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कठिन समय अपने साथ एक सीख लेकर आता है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल आए, खुद को याद दिलाएं कि यह समय भी गुजर जाएगा। आज की परेशानी कल आपकी ताकत बन सकती है। अपनी उम्मीद को कभी खत्म न होने दें।
- गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि धैर्य कितना जरूरी है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी परेशानी को अनदेखा करें या गलत परिस्थितियों को चुपचाप स्वीकार करते रहें। इसका मतलब है कि मुश्किल समय में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। जब जीवन में असफलता मिले, तो खुद को कमजोर न समझें। अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा प्रयास करें। याद रखें, मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, बल्कि वह होता है जो दुख आने पर भी हिम्मत नहीं हारता।
- हमारा मन अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जब सब कुछ अच्छा होता है, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, हम चिंता और निराशा में डूब जाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों को समझदारी से देखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भावनाहीन बन जाना चाहिए। बल्कि हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। जब हम हर छोटी-बड़ी बात से प्रभावित होना छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है।
- जीवन में मिला हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असफलता हमें मेहनत का महत्व समझाती है। धोखा हमें लोगों को पहचानना सिखाता है। मुश्किल समय हमें अपने अंदर छिपी ताकत से परिचित कराता है। इसलिए अपने पुराने दुखों को बार-बार याद करके खुद को कमजोर न बनाएं। उनसे मिली सीख को अपने भविष्य की सफलता की वजह बनाएं।
अत: हमेशा ध्यान रखें, सुख है दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। इंसान कितना भी अमीर हो या गरीब, जीवन के इस खेल से सभी को गुजरना पड़ता है। जो इस खेल को खेलने का तरीका समझ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं समझता है वो पीछे रह जाता है।
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