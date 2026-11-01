दर्द को अपनी पहचान नहीं, अपनी ताकत बनाएं, गीता के इस श्लोक से सीखें जीवन का बड़ा सबक

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो कभी दुख और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी मेहनत का अच्छा फल मिलता है, तो कभी पूरी कोशिश करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है। ऐसे समय में इंसान अक्सर टूटने लगता है और अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दर्द को आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है?

के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की इसी सच्चाई को बहुत सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। इनसे घबराने के बजाय हमें धैर्य और समझदारी के साथ इनका सामना करना चाहिए।

गीता का श्लोक मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ सरल अर्थ: इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दुख का अनुभव कराने वाली परिस्थितियां आती-जाती रहती हैं। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसलिए तुम्हें धैर्य के साथ इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। इसलिए दुख के समय निराश नहीं होना चाहिए और सुख के समय घमंड नहीं करना चाहिए।