बार-बार एक ही बात सोचकर हो रहे हैं परेशान? गीता का यह श्लोक शांत करेगा बेचैन मन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कई लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर घंटों सोचते रहते हैं। कभी बीते हुए समय की बातें मन को परेशान करती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता बेचैनी बढ़ा देती है। कई बार हम किसी बात को बार-बार सोचते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। इसके बजाय मन और अधिक थक जाता है। ऐसी स्थिति में भगवद्गीता की शिक्षाएं हमें मन को समझने और शांत करने का रास्ता दिखाती हैं।

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में मन की चंचलता और उसे नियंत्रित करने के उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं वह कौन-सा श्लोक है, जो हमें बार-बार आने वाले विचारों से निपटने की प्रेरणा देता है। भगवद्गीता का कौन-सा श्लोक मन को शांत करने की सीख देता है? भगवद्गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन नियमित अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है।

श्लोक: असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ श्लोक का सरल अर्थ क्या है? भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन! इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है। लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है।

इस श्लोक का संदेश है कि मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और विचारों के प्रति सही दृष्टिकोण जरूरी है। जब हम किसी बात को बार-बार सोचने लगते हैं, तो मन को धीरे-धीरे वर्तमान में वापस लाने का अभ्यास करना चाहिए।