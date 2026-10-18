Bhagavad Gita Shlok: कर्म करने के बाद फल की चिंता सता रही है? श्रीकृष्ण के इस उपदेश से मिलेगा मन को सुकून

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार हम किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता हमें परेशान करने लगती है। मन में बार-बार सवाल उठते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे और हमारी मेहनत का सही फल मिलेगा या नहीं। यही चिंता धीरे-धीरे तनाव और बेचैनी का कारण बन जाती है।

श्रीमद्भगवद्गीता का अध्याय 2, श्लोक 47 हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम हमारे नियंत्रित में संभव नहीं है। इसलिए फल की चिंता में अपना वर्तमान खराब करने के बजाय ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं।

गीता का कौन-सा श्लोक मन को शांत रखने की सीख देता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ इस श्लोक में जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि उसका वर्तमान भी प्रभावित होने लगे। गीता के श्लोक का सरल अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। बल्कि भगवान श्रीकृष्ण समझाते हैं कि परिणाम की चिंता में डूबकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्लोक का अगला भाग यह भी सिखाता है कि अपने काम के परिणाम का पूरा श्रेय स्वयं को नहीं देना चाहिए। साथ ही, फल की चिंता के कारण कर्म करना छोड़ देना भी उचित नहीं है।