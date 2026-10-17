मन की अशांति और दुखों से छुटकारा दिलाएगी अष्टावक्र गीता, जानें 5 बातें जो बदल देंगी सोच

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार मन अशांत हो जाता है और छोटी-छोटी बातें भी बड़ा दुख दे जाती हैं। भागदौड़, इच्छाएं, रिश्तों में उलझन और खुद से उम्मीदें हमें भीतर से थका देती हैं। ऐसे समय में बाहर की दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी सोच को समझना और संभालना जरूर संभव है। अष्टावक्र गीता इसी यात्रा का मार्ग दिखाती है।

तो चलिए आज हम अष्टावक्र गीता की 5 ऐसी अनमोल सीखों के बारे में जानेंगे, जो बुरी बात को भी अच्छे में बदलने का नजरिया देती हैं और मन को शांति की ओर ले जाती हैं। तुम शरीर नहीं, बल्कि उसे देखने वाली चेतना हो अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हम केवल अपना शरीर या मन नहीं हैं। हमारा शरीर समय के साथ बदलता है और मन में हर पल नए विचार आते-जाते रहते हैं। कभी खुशी होती है, तो कभी दुख। कभी मन शांत रहता है, तो कभी बेचैन हो जाता है। लेकिन इन सभी अनुभवों को देखने वाला हमारे भीतर मौजूद रहता है। जब हम खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग समझने लगते हैं, तो उनके कारण होने वाली परेशानी कम हो सकती है। इसलिए जब मन में गुस्सा, डर या दुख आए, तो तुरंत उसमें उलझने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। याद रखें, विचार आपके भीतर आते हैं, लेकिन हर विचार आपकी पहचान नहीं है।

सुख और दुख का संबंध हमारी सोच से है हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लोग हमारी बात मान लें और जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार चले, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसी तरह, जब परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होतीं, तो मन दुखी हो जाता है। अष्टावक्र गीता हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझने की प्रेरणा देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ चाहना गलत है, बल्कि अपनी खुशी को हर इच्छा की पूर्ति पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए।

जीवन से भागें नहीं अक्सर हम अपने रिश्तों, धन, सफलता और लोगों की राय से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोने का डर हमें परेशान करने लगता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करे और जीवन हमेशा हमारी इच्छा के मुताबिक चले। लेकिन संसार में बदलाव लगातार होता रहता है। अष्टावक्र गीता का संदेश है कि किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव हमें मानसिक बंधन में डाल सकता है।

अहंकार छोड़ें और मन को हल्का बनाएं हमारे दुखों का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर समय खुद को सही साबित करना चाहते हैं। कोई हमारी आलोचना कर दे, हमारी बात न माने या हमें सम्मान न दे, तो मन में गुस्सा पैदा होने लगता है। हम बार-बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। अष्टावक्र गीता हमें अहंकार से ऊपर उठने का संदेश देती है। जब हम हर बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना छोड़ देते हैं, तब जीवन सरल होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपना सम्मान छोड़ दें, बल्कि यह समझें कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति से प्रशंसा पाना भी आवश्यक नहीं है। कभी-कभी चुप रहना, गलती स्वीकार करना और दूसरों को समझना ही मन की सच्ची शांति है।

शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजें हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें अच्छी नौकरी, अधिक पैसा, सफलता और लोगों का प्यार मिलेगा, तभी जीवन में शांति आएगी। लेकिन बाहरी उपलब्धियां मिलने के बाद भी मन में खालीपन रह सकता है। अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए स्वयं को केवल अपनी उपलब्धियों, असफलताओं और सामाजिक पहचान तक सीमित न समझें। आप अपनी गलतियों से कहीं अधिक हैं और आपकी कीमत केवल इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया आपको किस नजर से देखती है। कुछ समय शांत बैठें, अपने विचारों को देखें और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीखें।